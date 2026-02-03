"рф скористалася пропозицією США щодо паузи для накопичення ракет" – Зеленський

Російська армія здійснила цілеспрямований масований удар по енергетичній інфраструктурі України, використавши велику кількість балістичних ракет.

За словами глави держави, кремль використав пропозицію США щодо короткострокової паузи в ударах не для дипломатії, а для накопичення ресурсу. Атаку здійснили саме в період найнижчих температур, коли в багатьох регіонах стовпчики термометрів опустилися нижче –20°C.

Під час одного удару ворог застосував:

32 балістичні ракети;

11 ракет інших типів, що летять по балістичній траєкторії;

28 крилатих ракет;

450 ударних БпЛА (переважно "шахеди").

Президент зазначив, що значну частину цілей вдалося збити, проте зафіксовано влучання в об’єкти енергетики. Найбільших руйнувань зазнали Харківщина, Дніпровщина, Київ та область, Вінницька, Одеська та Запорізька області.

Наразі критична ситуація з опаленням зберігається у Києві, Харкові, Дніпрі, а також у місті Лозова на Харківщині. Володимир Зеленський доручив Міненерго та МВС задіяти обладнання з резервів. Також тривають термінові консультації з партнерами.