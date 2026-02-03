"рф скористалася пропозицією США щодо паузи для накопичення ракет" – Зеленський
03 лютого 2026, 15:07
Наразі найскладніша ситуація з опаленням у Києві, Харкові та Дніпрі.
Російська армія здійснила цілеспрямований масований удар по енергетичній інфраструктурі України, використавши велику кількість балістичних ракет.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради щодо ситуації в регіонах.
За словами глави держави, кремль використав пропозицію США щодо короткострокової паузи в ударах не для дипломатії, а для накопичення ресурсу. Атаку здійснили саме в період найнижчих температур, коли в багатьох регіонах стовпчики термометрів опустилися нижче –20°C.
Під час одного удару ворог застосував:
- 32 балістичні ракети;
- 11 ракет інших типів, що летять по балістичній траєкторії;
- 28 крилатих ракет;
- 450 ударних БпЛА (переважно "шахеди").
Президент зазначив, що значну частину цілей вдалося збити, проте зафіксовано влучання в об’єкти енергетики. Найбільших руйнувань зазнали Харківщина, Дніпровщина, Київ та область, Вінницька, Одеська та Запорізька області.
Наразі критична ситуація з опаленням зберігається у Києві, Харкові, Дніпрі, а також у місті Лозова на Харківщині. Володимир Зеленський доручив Міненерго та МВС задіяти обладнання з резервів. Також тривають термінові консультації з партнерами.
"Предметно говорю про це зараз із Марком Рютте", – повідомив президент.
Окремі завдання президент дав для Міністерства оборони та командувача Повітряних сил ЗСУ.
"Очікую від МЗС України та всього нашого дипломатичного корпусу максимально активної роботи для інформування партнерів про те, що відбувається, та організації достатньої підтримки для наших людей, для нашої країни", – зазначив він.
Зеленський наголосив, що кожен такий удар росії підтверджує, що ставлення в москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію серйозно, тому робота переговорної команди буде скорегована відповідно.