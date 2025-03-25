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рф та Україна можуть обрати більш тривалу війну замість укладення поганої мирної угоди – розвідка США

25 березня 2025, 21:07
рф та Україна можуть обрати більш тривалу війну замість укладення поганої мирної угоди – розвідка США
Фото: Генштаб ЗСУ
Також путін може застосувати ядерну зброю, якщо не вдасться досягти швидких успіхів на полі бою чи Україна битиме вглиб території рф
За оцінками розвідки США, у росії та України може виникнути більше стимулів продовжити війну замість укладення невигідної мирної угоди.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Хоча обидві сторони продемонстрували готовність випробувати часткове припинення вогню, "лідери на даний момент, ймовірно, як і раніше вважають, що ризики затяжної війни менші за ризики незадовільного врегулювання", йдеться в останній оцінці глави американської Національної розвідки.
 
Цю оцінку представили 25 березня на слуханнях у сенатському комітеті з розвідки щодо щорічного звіту про світову загрозу, де дали свідчення головні посадові особи розвідки.
 
Згідно з щорічною оцінкою, для російського диктатора путіна "позитивні тенденції на полі бою дозволяють виявити певний стратегічний терпець, а для України поступка території чи нейтралітету росії без суттєвих гарантій безпеки з боку Заходу може спровокувати внутрішню негативну реакцію та майбутню нестабільність".
 
Проте і путін, і Володимир Зеленський, мабуть, розуміють ризики затяжної війни, вважають американці. Вона може потягнути за собою російську економіку та загрожує "небажаною ескалацією із Заходом", тоді як для України Зеленський, ймовірно, розуміє, що майбутнє західної допомоги є невизначеним, йдеться у звіті.
 
москва також зберігає динаміку на полі бою, оскільки війна на виснаження грає на руку військовим перевагам росії і "приведе до поступового, але неухильного послаблення позицій Києва на полі бою, незалежно від будь-яких спроб США чи союзників нав'язати москві нові та вищі витрати".
 
Розвідувальна спільнота США також продовжує бачити ризик того, що путін може вдатися до ядерної зброї. 

 

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