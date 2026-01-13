Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф в ООН звинуватила Зеленського у "зриві переговорів" і висунула черговий ультиматум

13 січня 2026, 16:35
рф в ООН звинуватила Зеленського у
За словами Нєбєнзі, президент України нібито блокує мирні ініціативи.
У росії заявили, що війна проти України триватиме, доки президент України Володимир Зеленський "не схаменеться і не погодиться на реалістичні умови переговорів".
 
Про це заявив постійний представник рф в ООН Васілій Нєбєнзя під час засідання Ради Безпеки ООН щодо України, пише Kiyv Post.
 
"Поки лідер у Києві не прийде до тями і не погодиться на реалістичні умови переговорів, ми будемо продовжувати вирішувати питання військовим шляхом... Умови для Києва будуть погіршуватися з кожним днем", - сказав він.
 
За його словами, президент України нібито блокує мирні ініціативи. Нєбєнзя додав, що Зеленський висуває "нереалістичні умови" для переговорів.
 
Постпред росії в ООН сказав, що росія нібито не націлена на цивільне населення України. Ба більше, Нєбєнзя цинічно звинуватив Україну в нападі на цивільні об'єкти. Також він заявив, що країни Заходу ігнорують українські удари по російській території, та запевнив, що на кожен український удар нібито послідує "жорстка відповідь".
 
Крім того, Нєбєнзя заявив, що в результаті останніх російських ударів по Україні нібито не було жертв серед цивільного населення. Він стверджує, що більшість смертей були результатом дій української протиповітряної оборони.
 
Також постпред росії в ООН відреагував на недавні заяви чиновників Європейської комісії про те, що вони допускають можливий майбутній діалог з російським диктатором путіним. Він сказав, що "москва ніколи не відмовлялася від переговорів".
 
Постійний представник України при ООН Андрій Мельник відреагував на слова Нєбєнзі. Він підкреслив, що триваючі масовані атаки рф по Україні демонструють відсутність інтересу кремля до припинення війни. Також Мельник охарактеризував російські удари як "навмисний політичний сигнал", спрямований, зокрема, проти США.
 
У виданні нагадали, що засідання Ради Безпеки ООН щодо України було скликано 12 січня після того, як росія застосувала ракету "Орєшнік" по Львівській області. 
ООНвійна в Україні

Останні матеріали

Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється