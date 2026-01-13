рф в ООН звинуватила Зеленського у "зриві переговорів" і висунула черговий ультиматум

За словами Нєбєнзі, президент України нібито блокує мирні ініціативи.

У росії заявили, що війна проти України триватиме, доки президент України Володимир Зеленський "не схаменеться і не погодиться на реалістичні умови переговорів".

Про це заявив постійний представник рф в ООН Васілій Нєбєнзя під час засідання Ради Безпеки ООН щодо України, пише Kiyv Post.

"Поки лідер у Києві не прийде до тями і не погодиться на реалістичні умови переговорів, ми будемо продовжувати вирішувати питання військовим шляхом... Умови для Києва будуть погіршуватися з кожним днем", - сказав він.

За його словами, президент України нібито блокує мирні ініціативи. Нєбєнзя додав, що Зеленський висуває "нереалістичні умови" для переговорів.

Постпред росії в ООН сказав, що росія нібито не націлена на цивільне населення України. Ба більше, Нєбєнзя цинічно звинуватив Україну в нападі на цивільні об'єкти. Також він заявив, що країни Заходу ігнорують українські удари по російській території, та запевнив, що на кожен український удар нібито послідує "жорстка відповідь". Крім того, Нєбєнзя заявив, що в результаті останніх російських ударів по Україні нібито не було жертв серед цивільного населення. Він стверджує, що більшість смертей були результатом дій української протиповітряної оборони. Також постпред росії в ООН відреагував на недавні заяви чиновників Європейської комісії про те, що вони допускають можливий майбутній діалог з російським диктатором путіним. Він сказав, що "москва ніколи не відмовлялася від переговорів".

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник відреагував на слова Нєбєнзі. Він підкреслив, що триваючі масовані атаки рф по Україні демонструють відсутність інтересу кремля до припинення війни. Також Мельник охарактеризував російські удари як "навмисний політичний сигнал", спрямований, зокрема, проти США.