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рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є загиблі та поранені

01 червня 2025, 12:44
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є загиблі та поранені
Фото: з вільного доступу
Зазначається, що під час тривоги жодних шикувань чи масових зборів не було.
російські війська завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, унаслідок атаки є загиблі та поранені.
 
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
 
"Сьогодні, 1 червня, ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці", - йдеться у повідомленні.
 
Військові наголошують, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося.
 
"Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога", - додають у Сухопутних військах.
 
Для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.
 
"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності", - додають в повідомленні.
 
Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах.
ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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