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ПОЛІТИКА

росія досягне успіху в Україні, якщо американська підтримка не продовжиться – міністр оборони США

31 жовтня 2023, 20:56
росія досягне успіху в Україні, якщо американська підтримка не продовжиться – міністр оборони США
Фото: ЕРА
Лідер республіканців у Сенаті підтримав допомогу Україні.

росія може домогтися успіху в Україні, якщо Сполучені Штати Америки не продовжать підтримувати Київ.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє The Guardian.

"Я можу гарантувати, що без нашої підтримки путін доб'ється успіху", - йдеться в заяві.

Про це Остін сказав під час слухань у Сенаті на прохання президента Джо Байдена про виділення 106 мільярдів доларів для фінансування планів із гарантування безпеки України, Ізраїлю та посилення кордонів США. 

Міністр оборони додав, що якщо США виб'ють ґрунт з-під України, то російський диктатор путін стане тільки сильнішим і доб'ється успіху в тому, чого хоче.

Лідер республіканців у Сенаті підтримав допомогу Україні.

Видання пише, що Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл рішуче підтримав пропозицію Білого дому щодо допомоги Ізраїлю та Україні в розмірі 106 мільярдів доларів.

За його словами, він і президент, по суті, перебувають "в одному місці" з цього питання. Раніше Макконнелл дав відсіч деяким зі своїх колег-республіканців у Сенаті, які закликали до розділеного пакета допомоги для двох країн. Він заявив, що це було б "помилкою".

Остінвійна в Українірф тероризмпідтримка України

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