росія хоче поглинути білорусь до 2030 року – журналісти розкрили секретний документ

Інтеграція білорусі до рф має відбутися поступово і деякі пункти вже виконані.

Група журналістів із різних видань заявила, що отримала доступ до внутрішнього документа російської влади під назвою "Стратегічні цілі російської федерації на білоруському напрямку", згідно з яким у москві до 2030 року планують взяти під повний контроль білорусь.

Про це йдеться у розслідуванні Центру Досьє.

Розробку плану вели з 2021 року. Документ складається з 17 сторінок і в ньому викладено політичні, оборонні, торгові та соціальні цілі рф у білорусі.

Так, до 2022 року планувалося сформувати проросійські настрої у населення, включаючи політичну та військову еліту, і тим самим обмежити вплив "націоналістичних та прозахідних" сил, а також завершити так звану конституційну реформу в білорусі, виходячи з інтересів росії.

До 2025 року в москві розраховують уже мати стабільні групи впливу в білоруській політиці, армії та бізнесі, розширити російську військову присутність та забезпечити інтеграцію білорусі в енергетичну, транспортну та комунікаційну систему рф.

А до 2030 року стратегія передбачає завершення формування союзної держави, об'єднання армій двох країн, встановити контроль рф над інформаційним простором білорусі та забезпечити перехід на єдину валюту. Також у кремлі пропонують забезпечити верховенство російської мови над білоруською.

Реалізувати свої плани російська влада збиралася, зокрема, через договір про Союзну державу, підписаний ще Лукашенком та Єльциним у 1999 році.

Зазначається, що у розробці плану брали участь генштаб збройних сил рф, працівники ГРУ, СЗР, ФСБ та управління президента рф із прикордонного співробітництва.

Як повідомляється, журналісти показали документ зовнішнім експертам, які підтвердили, що він виглядає правдоподібним і його слід розглядати серйозно.

"Цілі росії щодо білорусі ті самі, що й щодо України, тільки у випадку з білоруссю росія спирається на примушення, а не на війну", – заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.