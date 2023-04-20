Росія має труднощі з виробництвом нової зброї, але має багато старої — CNN

Західні санкції не дозволяють окупантам виробляти танки в достатній кількості.

І разом з тим росія масово втрачає свою техніку на полі бою в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень в своєму звіті зауважив, що втрати на полі бою та санкції Заходу призвели до того, що російська армія перебуває в стані занепаду, але москва все ще матиме достатньо вогневої потужності, щоб продовжити війну в Україні, адже має арсенал старої зброї.

В звіті мовиться, що майже 10 000 одиниць основної техніки росія вже втратила під час повномасштабної війни в Україні: танки, вантажівки, артилерійські знаряддя та безпілотники. Також росія втратила від 1845 до 3511 танків за рік війни. Найбільше втрат зафіксовано серед модернізованих основних бойових танків Т-72Б3.

Нідерландський розвідувальний вебсайт Oryx повідомляє, що має візуальні докази понад 500 варіантів Т-72Б3 – знищених, пошкоджених, покинутих або захоплених станом на цей тиждень.

Також рф відстає в плані оснащення, окупанти використовують на полі бою танки Т-55, представлені ще в 1948 році, йдеться в матеріалі.

"Один танковий завод "Уралвагонзавод" може виготовляти близько 20 танків на місяць. Але рф щомісяця втрачає в Україні в середньому майже 150 танків усіх типів. Варто додати, що Росія буде ремонтувати та повертати в дію свої старі танки, тому що у неї немає ресурсів для створення нових" - написано в звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Через західні санкції окупанти не можуть отримати запчастини та інструменти, необхідні для складання сучасного танка. Санкції також перекрили доступ п до оптичних систем, кулькових підшипників і верстатів. Так, для оптичних систем росія покладалася на французький імпорт під час свого довоєнного виробництва.

Також 55% довоєнних поставок підшипників надходило з Європи і Північної Америки. Наразі ці джерела втрачені, але рфя може спробувати компенсувати дефіцит за рахунок поставок внутрішнього виробництва чи імпорту нижчої якості з Китаю чи Малайзії.

В звіті також мовиться, що втрата західних компонентів відчувається не лише в танках. Пілотовані та безпілотні літальні апарати, ракети та засоби радіоелектронної боротьби потребують сучасних, високотехнологічних частин, у тому числі мікрочипів, які росія не може отримати від внутрішніх постачальників. Проте попри шалені втрати ворога, війна триватиме, адже рф все ще зберігає чисельну перевагу над Україною, оскільки вона має великі запаси старої техніки.

"Військовий потенціал росії все ще значно перевершує український за більшістю показників, включаючи людську, повітряну, сухопутну та військово-морську силу", – йдеться у звіті.

Станом на лютий цього року загальна кількість літаків в розпорядженні рф була в 13-15 разів більша, ніж в України. В росії в 7-8 разів більше танків і в 4 рази більше бойових броньованих машин.