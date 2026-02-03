росія модифікувала дрон "Гербера"

Війська рф вперше використали безпілотник "Гербера" як носій FPV-дрона.

"Інформую всіх про факт першого використання БПЛА "Гербера" в ролі носія FPV-дрона. На жаль, сам дрон не знайдений", – написав Бескрестнов.

За його словами, безпілотник може бути як ударним, так і розвідувальним.

Бескрестнов також наголосив, що поки незрозуміло, чи застосовуватимуть окупанти й надалі дрон у такий спосіб.