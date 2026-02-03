Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія модифікувала дрон "Гербера"

03 лютого 2026, 16:09
росія модифікувала дрон
Зафіксовано перший випадок його застосування.
Війська рф вперше використали безпілотник "Гербера" як носій FPV-дрона.
 
Про це повідомив у Facebook радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (Флеш).
 
"Інформую всіх про факт першого використання БПЛА "Гербера" в ролі носія FPV-дрона. На жаль, сам дрон не знайдений", – написав Бескрестнов.
 
За його словами, безпілотник може бути як ударним, так і розвідувальним.
 
Бескрестнов також наголосив, що поки незрозуміло, чи застосовуватимуть окупанти й надалі дрон у такий спосіб. 
 
Як указав військовий портал "Мілітарний", завдяки модифікації окупанти можуть доправляти дрон на значно більшу відстань і не витрачати водночас заряду акумулятора під час перельоту.

 

