росія модифікувала дрон "Гербера"
03 лютого 2026, 16:09
Зафіксовано перший випадок його застосування.
Війська рф вперше використали безпілотник "Гербера" як носій FPV-дрона.
Про це повідомив у Facebook радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (Флеш).
"Інформую всіх про факт першого використання БПЛА "Гербера" в ролі носія FPV-дрона. На жаль, сам дрон не знайдений", – написав Бескрестнов.
За його словами, безпілотник може бути як ударним, так і розвідувальним.
Бескрестнов також наголосив, що поки незрозуміло, чи застосовуватимуть окупанти й надалі дрон у такий спосіб.
Як указав військовий портал "Мілітарний", завдяки модифікації окупанти можуть доправляти дрон на значно більшу відстань і не витрачати водночас заряду акумулятора під час перельоту.