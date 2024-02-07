росія могла використати для удару по Києву "гіперзвукову" ракету "Циркон" – Defense Express

За даними порталу, на те, що рф обстріляла Київ цими ракетами, вказують відповідні фото.

Країна-агресор рф під час масованої ракетної атаки на Україну у ніч проти середи, 7 лютого, могла використати "гіперзвукову" ракету ЗМ22 "Циркон".

Про це повідомив військовий портал Defense Express.

За даними порталу, на те, що рф обстріляла Київ цими ракетами, вказують відповідні фото. На одному з фото уламків є маркування – 3М22, що відповідає саме цій ракеті.

Defense Express припускає, що ракету "підбили". Уламки були знайдені у Дніпровському районі Києва, тому, за їхніми словами, навряд "лінії електропередач були ціллю "Циркону". Водночас у Повітряних силах повідомляли лише про перехоплення російських крилатих ракет Х-555/101 та "Калібр", але вранці попереджали про наближення до Києва швидкісної ракети.

Джерела Defense Express зазначили, що "фрагментація ракети достатньо сильна й це значно ускладнює її ідентифікацію". Також ускладнює ідентифікацію мала кількість публічної інформації про ракету.

Проте портал додає, що уламки, які знайшли 7 лютого, схожі на уламки іншої неідентифікованої ракети, якою росіяни атакували Україну на початку 2024 року. Тоді фахівці також припускали, що це могла бути ракета "Циркон".

"Тому цілком можливо, що сьогодні ворог використав цю ракету не вперше", – йдеться у статті.

Defense Express додав, що "Циркон" у рф називають "гіперзвуковою" ракетою, проте, за даними фахівців, вона може бути твердопаливною, як і "Кинджал", і просто розганятися до значної швидкості. Дальність її пуску – в межах 600 км, хоча інколи повідомляється й про 1000 км.