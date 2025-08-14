росія може готуватися до випробування нової ракети попри заплановані переговори з Трампом

Однак з 13 відомих запусків лише два були частково успішними.

Попри заплановану цього тижня зустріч Володимира путіна з Дональдом Трампом, росія може готуватись до випробування крилатої ракети 9М730 "Буревісник" із ядерним зарядом.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських дослідників, західні джерела у сфері безпеки та норвезькі військові структури.

Аналітики Джеффрі Льюїс із Каліфорнійського інституту міжнародних досліджень імені Міддлбері та Декер Евелет із аналітичної організації CNA дійшли висновку про можливу підготовку до випробувань на основі супутникових знімків, зроблених компанією Planet Labs останніми тижнями.

На зображеннях зафіксована підвищена активність на полігоні Панково, що розташований на архіпелазі Нова Земля в Баренцевому морі. Йдеться про скупчення особового складу, техніки, авіації та суден, які вже фігурували під час попередніх спроб запуску Буревісник".

"Схоже, що підготовка до випробування вже триває. Ймовірно, його було заплановано ще до того, як стало відомо про зустріч Трампа і путіна", - заявив Льюїс.

Цю інформацію підтвердило і західне джерело Reuters у сфері безпеки, зазначивши, що москва дійсно готується до нового випробування ракети. Також ознаки підготовки зафіксували норвезькі військові: за їхніми словами, Баренцеве море є "основним районом російських ракетних тестів", і нещодавні морські попередження вказують на активізацію такої діяльності.

На думку Льюїса, Евелета та ще двох експертів з контролю над озброєннями, росія могла пришвидшити роботи над "Буревісником" після того, як Трамп у січні оголосив про нову американську програму протиракетної оборони "Золотий купол".

Президент рф Володимир путін неодноразово називав цю ракету, яку в НАТО класифікують як SSC-X-9 Skyfall, "непереможною". За його словами, вона має майже необмежену дальність, непередбачувану траєкторію та здатна обходити всі наявні й перспективні системи ПРО.

Втім, як зазначає Reuters, випробування ракети досі залишаються невдалими: з 13 відомих запусків лише два були частково успішними.