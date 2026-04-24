росія може напасти на НАТО через кілька місяців – Туск

Прем'єр-міністр Польщі не впевнений, що США будуть готові захищати Європу в разі такого нападу.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що росія може напасти на країну НАТО в короткостроковій перспективі – це питання місяців, а не років.

Про це він сказав він в інтерв’ю Financial Times.

При цьому Туск висловив побоювання щодо того, чи готові США виконати свої зобов'язання перед НАТО щодо захисту Європи в разі такого нападу.

"Для всього східного флангу, моїх сусідів… питання в тому, чи є НАТО, як і раніше, організацією, готовою, політично та логістично, реагувати, наприклад, проти росії, якщо вона спробує напасти", – сказав він в інтерв’ю Financial Times.

Туск підкреслив, що його слова не слід сприймати "як скептицизм щодо статті 5 НАТО, а скоріше як "надію на те, що гарантії на папері перетворяться на щось дуже практичне".

"Це дійсно серйозно. Я говорю про короткострокову перспективу, скоріше про місяці, ніж про роки", – сказав Туск, маючи на увазі потенційний російський напад. Туск заявив, що у нього "немає комплексів" щодо американо-польських зв’язків, але проблема в тому, як ці зв’язки проявляться у разі практичної загрози. Він навів приклад того, як минулого року близько 20 російських безпілотників порушили польський повітряний простір, і деякі союзники по НАТО не хотіли розглядати це як напад.

"У мене були проблеми в ніч на вересень, коли росіяни здійснили цю досить масштабну провокацію з використанням безпілотників. Мені було непросто переконати наших партнерів по НАТО в тому, що це був не випадковий інцидент, а добре спланована і підготовлена провокація проти Польщі", – згадував він.

При цьому він додав, що деяким союзникам по НАТО "було набагато простіше вдавати, що нічого не сталося".

"Тому я хочу бути впевненим, що якщо щось трапиться, то… росія знатиме, що реакція буде жорсткою і однозначною", – сказав він

Він зазначив, що для того, щоб Європа могла відбити цей удар, необхідні реальні інструменти та реальна потужність у плані оборонних засобів і мобільності збройних сил між країнами.

"Парадоксально, але якщо у вас є якісь позитивні аспекти української війни, то це один з них: Європа все більше усвідомлює, що ми будемо разом у військових аспектах та обороні", – сказав він.