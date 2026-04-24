росія може напасти на НАТО через кілька місяців – Туск

24 квітня 2026, 12:05
Прем'єр-міністр Польщі не впевнений, що США будуть готові захищати Європу в разі такого нападу.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що росія може напасти на країну НАТО в короткостроковій перспективі – це питання місяців, а не років.
 
Про це він сказав він в інтерв’ю Financial Times.
 
При цьому Туск висловив побоювання щодо того, чи готові США виконати свої зобов'язання перед НАТО щодо захисту Європи в разі такого нападу.
 
"Для всього східного флангу, моїх сусідів… питання в тому, чи є НАТО, як і раніше, організацією, готовою, політично та логістично, реагувати, наприклад, проти росії, якщо вона спробує напасти",  – сказав він в інтерв’ю Financial Times.
 
Туск підкреслив, що його слова не слід сприймати "як скептицизм щодо статті 5 НАТО, а скоріше як "надію на те, що гарантії на папері перетворяться на щось дуже практичне".
 
"Це дійсно серйозно. Я говорю про короткострокову перспективу, скоріше про місяці, ніж про роки", – сказав Туск, маючи на увазі потенційний російський напад.
 
Туск заявив, що у нього "немає комплексів" щодо американо-польських зв’язків, але проблема в тому, як ці зв’язки проявляться у разі практичної загрози. Він навів приклад того, як минулого року близько 20 російських безпілотників порушили польський повітряний простір, і деякі союзники по НАТО не хотіли розглядати це як напад.
 
"У мене були проблеми в ніч на вересень, коли росіяни здійснили цю досить масштабну провокацію з використанням безпілотників. Мені було непросто переконати наших партнерів по НАТО в тому, що це був не випадковий інцидент, а добре спланована і підготовлена провокація проти Польщі", – згадував він.
 
При цьому він додав, що деяким союзникам по НАТО "було набагато простіше вдавати, що нічого не сталося".
 
"Тому я хочу бути впевненим, що якщо щось трапиться, то… росія знатиме, що реакція буде жорсткою і однозначною", – сказав він
 
Він зазначив, що для того, щоб Європа могла відбити цей удар, необхідні реальні інструменти та реальна потужність у плані оборонних засобів і мобільності збройних сил між країнами.
 
"Парадоксально, але якщо у вас є якісь позитивні аспекти української війни, то це один з них: Європа все більше усвідомлює, що ми будемо разом у військових аспектах та обороні", – сказав він.
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
