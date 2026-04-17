росія не може загасити пожежу в Туапсе вже понад добу – Reuters

На місці працюють 177 військових.

У російському порту Туапсе на Чорному морі другу добу триває гасіння масштабної пожежі, яка спалахнула після атаки безпілотників.

Про це інформує Reuters із посиланням на місцеву владу.

За даними російської сторони, до ліквідації наслідків залучено 177 військовослужбовців. Попри тривалі роботи, вогонь станом на п’ятницю повністю не загасили.

Пожежа виникла після ударів по інфраструктурі порту та нафтопереробного сектору.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження нафтопереробного заводу в Туапасе, який забезпечує виробництво пального та має стратегічне значення для російської економіки та армії.

За даними українських джерел, ударів зазнали також об’єкти нафтотерміналу, зокрема трубопровідна інфраструктура та резервуарні потужності. Після влучань виникла масштабна пожежа.

Російська влада офіційно визнає тривале горіння на об’єкті, однак деталі пошкоджень не уточнює.

Вчора, 16 квітня, cили оборони підтвердили удар по НПЗ у російському Туапсе.