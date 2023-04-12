росія погрожує не продовжувати "зернову угоду", бо ЄС не виконав її вимоги – Reuters

Pгідно з повідомленням москви, термін дії "зернової угоди" закінчується 18 травня.

кремль у середу заявив, що перспективи знакової чорноморської "зернової угоди" за посередництва ООН не дуже хороші, оскільки вимоги рф усунути перешкоди для російського експорту сільськогосподарської продукції та експорту добрив не були виконані.

Про це пише Reuters.

На папері росії дозволено експортувати продовольство та добрива, включно з аміаком, але москва заявляє, що російський експорт продовольства та добрив скомпрометований через перешкоди, такі як страхування та платежі.

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що нинішня угода не працює для росії, незважаючи на певні зусилля Організації Об'єднаних Націй, спрямовані на реалізацію тих частин угоди, які стосуються інтересів москви.

Прессекретар путіна дмітрій пєсков сказав, що оскільки російська половина цієї угоди не спрацювала, її можуть не продовжити.

Видання повідомляє, що росія неодноразово заявляла, що будь-яке подальше продовження "зернової угоди" вимагатиме від Заходу виконання низки її вимог, включаючи відновлення підключення російського сільськогосподарського банку (россельхозбанку) до платіжної системи SWIFT.