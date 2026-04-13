росія понад 10 тис. разів порушила "великоднє перемир'я" – Генштаб

Армія рф здійснила більш ніж 1,5 тис. обстрілів позицій ЗСУ під час "перемир'я".

З початку оголошення режиму припинення вогню українські військові зафіксували 10 721 порушення з боку військ рф.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби, 12 квітня, на фронті загалом було зафіксовано 107 бойових зіткнень. Більшість з них — на Покровському напрямку.

Лише за вчора, попри оголошений режим припинення вогню, росіяни залучили 7702 дрони-камікадзе та здійснили 1202 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.

Загалом з початку оголошення "великоднього перемир’я" Україна зафіксувала 10 721 порушення з боку окупантів. Ударів ракетами, керованими авіабомбами та "шахедами" за час "перемир’я" не було, але росіяни 1 567 разів обстрілювали позиції, провели 119 штурмових дій та завдали 9 035 ударів дронами-камікадзе (з них: типу "Італмас", "Ланцет", "Молнія" — 2 205; FPV-дронами — 6 830).