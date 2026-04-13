росія понад 10 тис. разів порушила "великоднє перемир'я" – Генштаб

13 квітня 2026, 10:31
Армія рф здійснила більш ніж 1,5 тис. обстрілів позицій ЗСУ під час "перемир'я".
З початку оголошення режиму припинення вогню українські військові зафіксували 10 721 порушення з боку військ рф.
 
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
 
Протягом минулої доби, 12 квітня, на фронті загалом було зафіксовано 107 бойових зіткнень. Більшість з них — на Покровському напрямку.
 
Лише за вчора, попри оголошений режим припинення вогню, росіяни залучили 7702 дрони-камікадзе та здійснили 1202 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.
 
Загалом з початку оголошення "великоднього перемир’я" Україна зафіксувала 10 721 порушення з боку окупантів. Ударів ракетами, керованими авіабомбами та "шахедами" за час "перемир’я" не було, але росіяни 1 567 разів обстрілювали позиції, провели 119 штурмових дій та завдали 9 035 ударів дронами-камікадзе (з них: типу "Італмас", "Ланцет", "Молнія" — 2 205; FPV-дронами — 6 830).
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється