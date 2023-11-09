росія посилює зусилля, щоб заманити ветеранів "Вагнера" назад на війну в Україні – NYT

Так, за даними видання, четверо колишніх російських ув'язнених, які воювали разом з "вагнерівцями" на сході України, заявили, що протягом останніх тижнів отримували дзвінки та повідомлення з пропозицією нових військових контрактів,.

У росії намагаються завербувати ветеранів ПВК "Вагнера" для подальшого повернення на війну в Україні.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами колишніх бійців угрупування та військових блогерів, російські Збройні сили активізують свої зусилля з вербування ветеранів ПВК "Вагнера", оскільки кремль намагається уникнути чергової мобілізації та врятувати частину бойового потенціалу сил після заколоту і загибелі лідера найманців Євгена Прігожина.

Так, за даними видання, четверо колишніх російських ув'язнених, які воювали разом з "вагнерівцями" на сході України, заявили, що протягом останніх тижнів отримували дзвінки та повідомлення з пропозицією нових військових контрактів, що підтверджує нещодавні повідомлення російських військових блогерів.

Окрім того, троє колишніх бійців зазначили, що їх спеціально закликали приєднатися до Росгвардії.

"ПВК "Вагнера" офіційно стає частиною Росгвардії. Вся структура, методи роботи й командири залишаються колишніми", - цитує NYT текст листа, який отримав колишній "вагнерівець.

Водночас видання зазначає, що автентичність повідомленняне вдалося перевірити, але воно надійшло на тлі ширших зусиль Росгвардії представити себе наступником ПВК "Вагнера", яка на піку свого розвитку налічувала десятки тисяч бійців на трьох континентах.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, після ймовірної смерті ватажка Євгена Прігожина сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

Раніше ми писали, що путін помилував "вагнерівця", який убив 23-річну кохану.