росія ударила по Україні балістичними ракетами й понад 300 дронами

Протиповітряна оборона знищила 309 дронів.

У ніч на 15 квітня росія атакувала трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 324 ударними безпілотниками.

Про це повідомили в Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Ракети запускали з Ростовської області рф, дрони – з Курська, Орла, Міллєрово, Шаталово й Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із Гвардійського й Чауди (Крим). Приблизно 250 із них були Shahed.

За попередніми даними станом на 7.00, протиповітряна оборона збила/знешкодила 309 безпілотників і дронів на півночі, півдні, сході й у центрі країни.

"Зафіксовано влучання балістичних ракет і 13 ударних БПЛА на дев'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях", – ідеться в повідомленні.

Вибухи, як повідомляє "Суспільне", прогриміли, зокрема, у Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах, Сумах й Ізмаїлі Одеської області. У Запоріжжі є загибла, розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. У Дніпрі постраждало троє людей, повідомили в ОВА. Там пошкоджено адмінбудівлю й багатоповерхівку.