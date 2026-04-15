росія ударила по Україні балістичними ракетами й понад 300 дронами

15 квітня 2026, 08:07
росія ударила по Україні балістичними ракетами й понад 300 дронами
Протиповітряна оборона знищила 309 дронів.

У ніч на 15 квітня росія атакувала трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 324 ударними безпілотниками.

Про це повідомили в Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Ракети запускали з Ростовської області рф, дрони – з Курська, Орла, Міллєрово, Шаталово й Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із Гвардійського й Чауди (Крим). Приблизно 250 із них були Shahed.

За попередніми даними станом на 7.00, протиповітряна оборона збила/знешкодила 309 безпілотників і дронів на півночі, півдні, сході й у центрі країни.
 
"Зафіксовано влучання балістичних ракет і 13 ударних БПЛА на дев'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях", – ідеться в повідомленні.
 
Вибухи, як повідомляє "Суспільне", прогриміли, зокрема, у Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах, Сумах й Ізмаїлі Одеської області. У Запоріжжі є загибла, розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. У Дніпрі постраждало троє людей, повідомили в ОВА. Там пошкоджено адмінбудівлю й багатоповерхівку. 
 
У Черкасах також дістало поранення троє людей, зазначив начальник ОВА Ігор Табурець.  
 
У ДСНС повідомили, що в Сумах БПЛА влучив по промисловій зоні міста.

 

Останні матеріали

Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Політика
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 08:37
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Політика
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Політика
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Політика
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
