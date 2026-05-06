росія вербує африканців на війну проти України під виглядом роботи – Foreign Policy

росія розширює мережу вербування іноземців для участі у війні проти України, активно залучаючи громадян африканських країн під виглядом працевлаштування.

Про це повідомляє Foreign Policy.

За даними видання, кремль дедалі частіше використовує схеми з фальшивими вакансіями, пропонуючи роботу водіями, кухарями чи технічним персоналом. Після прибуття до росії іноземців фактично змушують проходити військову підготовку та відправляють на фронт.

Показовим є випадок громадянина Кенії Клінтона Могеси. Після роботи в Катарі він повідомив родині про нову роботу в росії, однак вже за кілька днів опинився у військовому таборі. Згодом українська розвідка підтвердила його загибель на окупованій території України. При ньому також виявили документи інших кенійців, які, ймовірно, були завербовані за аналогічною схемою.

З початку повномасштабного вторгнення росія активно залучає іноземців з Азії, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки. За оцінками української розвідки, у 2026 році москва планує набрати щонайменше 18 500 іноземних бійців.

Попри те, що частка іноземців у російській армії залишається відносно невеликою, їхня роль зростає на тлі значних втрат. За оцінками аналітиків, загальні втрати російських сил можуть сягати близько 1,3 мільйона осіб.

У Кенії повідомляють, що понад 1000 громадян країни вже були втягнуті в ці схеми. Частина з них отримала поранення, деякі повернулися додому, інші вважаються зниклими безвісти, є й підтверджені випадки загибелі.

Вербування часто відбувається через місцеві агентства, посередників і соціальні мережі, зокрема Telegram і VK. До цієї інфраструктури можуть бути причетні структури, пов’язані з колишньою групою "Вагнер" та її наступниками.

Правозахисники наголошують, що багато завербованих не усвідомлюють, що їх відправлять на війну. Водночас частина людей погоджується свідомо через брак роботи та обмежені можливості виїзду до Європи.

Посольство росії в Найробі заперечує звинувачення у незаконній вербовці, заявляючи, що іноземці можуть вступати до армії добровільно за умови легального перебування в країні.

За інформацією українських дипломатів, громадяни щонайменше 36 африканських країн вже були помічені серед тих, хто воює на боці росії.