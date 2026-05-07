Сили оборони уразили у Дагестані корабель-носій ракет Калібр

07 травня 2026, 17:05
Сили оборони уразили у Дагестані корабель-носій ракет Калібр
Ступінь пошкоджень судна уточнюють.
У ніч проти 7 травня підрозділи Сил оборони України уразили багатоцільовий малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт" у пункті базування "Каспійськ" у Дагестані.
 
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
 
Цей корабель має можливості для запуску крилатих ракет "Калібр". Ступінь пошкоджень судна уточнюють.
 
Лише 3 травня українські безпілотники також змогли уразити ракетний корабель "Каракурт" у порту Приморськ. Також уночі 7 травня українські війська завдали удару по російських об’єктах на тимчасово окупованих територіях. Так, уражено пункт управління в Соснівці Луганської області й пункт управління БпЛА ворога в районі Ясного на Донеччині.
 
Крім того, під ударом був склад боєприпасів у Калмиківці, склад пально-мастильних матеріалів окупантів у районі Смолянинового Луганської області й зосередження живої сили росіян у районах Дерсового Донецької області та Смілого на Запоріжжі.
