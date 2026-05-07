Зеленський дав Умєрову три завдання перед переговорами у США

Секретар РНБО України Рустем Умєров вирушив до США для зустрічей із представниками президента Дональда Трампа.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед ключових тем зустрічей буде гуманітарний трек. Президент України висловив сподівання, що вдасться провести новий етап звільнення полонених.

Також серед пріоритетів – активізація дипломатичного процесу.

"Ми в постійній комунікації з американською стороною та знаємо про відповідне спілкування партнерів із російською стороною. Працюємо, щоб це допомогло наблизити достойний мир і гарантувати безпеку. Бачимо, що навіть щодо режиму тиші російська сторона, на жаль, не проявляє конструктиву", – зазначив Зеленський.

Окрім того, президент дав "кілька конкретних безпекових доручень" для Умєрова щодо співпраці України з Америкою.

"Окремо обговорили з Рустемом роботу з нашими європейськими партнерами щодо Drone Deals. Готуємо угоди, про які домовилися на найвищому рівні, та нові кроки у спільній технологічній роботі. Безпеки має бути більше", – заявив Зеленський.