росія за три місяці виробляє боєприпасів більше, ніж усе НАТО за рік – Рютте
06 липня 2025, 10:57
З урахуванням цієї геополітичної ситуації, НАТО не буде в змозі захистити себе, якщо продовжить дотримуватися старих 2% витрат на оборону, каже Генсек.
росія нині виготовляє втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж усі країни-члени НАТО разом узяті за цілий рік.
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в інтерв’ю The New York Times, коментуючи необхідність збільшення оборонних витрат держав-членів НАТО.
"Перед нами стоїть величезний геополітичний виклик. І це, передусім, росія, яка відновлює себе такими темпами і швидкістю, які не мають аналогів у новітній історії", – заявив Рютте.
Він підкреслив, що нині росія, заручившись підтримкою Північної Кореї, Китаю та Ірану, веде неспровоковану агресивну війну проти України. На його думку, саме це свідчить про тісний зв’язок між безпекою Індо-Тихоокеанського регіону та Північної Атлантики.
Рютте наголосив, що в умовах сучасної загрози Альянс не зможе ефективно себе захищати, якщо надалі зберігатиме оборонні витрати на рівні 2%.
"Тому, коли йдеться про основні оборонні видатки, ми повинні збільшити їх до 3,5%. І потім, звичайно, всі витрати, пов'язані з обороною. Нам потрібно розвивати оборонно-промислову базу. Нам потрібно витрачати гроші на кібербезпеку, на гібридну зброю. Нам потрібно готувати до викликів усе суспільство, а не лише армію", – підкреслив він.
За словами Рютте, загалом ці заходи передбачають підняття витрат до 5% ВВП, і це, хоч і значне фінансове навантаження, є необхідним:
"Так, це величезна сума витрат. Але якщо ми цього не зробимо, нам доведеться вчити російську мову", – резюмував генсек НАТО.