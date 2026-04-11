Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів"

Російські війська будують нову базу для запуску ударних дронів типу "Шахед" менш ніж в 200 кілометрах від кордону з Україною.

"ЗС рф продовжує будівництво пускового майданчика "Шахедів" в Орловській області. Агенти продовжують стежити за об'єктом у місті Орел, який противник, ймовірно, використовує для запуску ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні "Атеш".

Координати нової бази росіян – 53.371473, 35.802940. Раніше на цій території вже фіксувалась підвищена активність на цій території, додаткова розвідка об'єкту показала, що на новій локації зафіксовано будівництво капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки "Шахедів" до запусків.

"Переміщення особового складу та транспорту не припиняються, а будівельні роботи продовжуються, що вказує на модернізацію чи розширення інфраструктури", - додали у "Атеш".