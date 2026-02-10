Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росіяни погрожують родинам полонених, щоб активувати через них Starlink – Коордштаб

10 лютого 2026, 15:07
росіяни погрожують родинам полонених, щоб активувати через них Starlink – Коордштаб
Фото: СNN
У Коордштабі наголосили: співпраця з рф є надзвичайно небезпечною.
Після того як росіянам заблокували можливість доступу до Starlink, вони намагаються отримати доступ до терміналів через родини українських полонених.
 
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
 
Штаб зафіксував випадки погроз та вимог від росіян офіційно реєструвати термінали Starlink на рідних українських полонених, аби потім використовувати ці термінали проти України.
 
У Коордштабі наголосили: співпраця з рф є надзвичайно небезпечною, адже офіційна реєстрація ворожого термінала дає змогу легко ідентифікувати того, хто це зробив.
 
"У разі, якщо термінал застосовується для керування дронами, які руйнують інфраструктуру, забирають життя, факт реєстрації термінала громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності", – наголосили у відомстві.
 
У разі отримання пропозицій чи погроз із вимогою реєструвати Starlink на себе потрібно звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних структур.

 

