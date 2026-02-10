росіяни погрожують родинам полонених, щоб активувати через них Starlink – Коордштаб

У Коордштабі наголосили: співпраця з рф є надзвичайно небезпечною.

Після того як росіянам заблокували можливість доступу до Starlink, вони намагаються отримати доступ до терміналів через родини українських полонених.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Штаб зафіксував випадки погроз та вимог від росіян офіційно реєструвати термінали Starlink на рідних українських полонених, аби потім використовувати ці термінали проти України.

У Коордштабі наголосили: співпраця з рф є надзвичайно небезпечною, адже офіційна реєстрація ворожого термінала дає змогу легко ідентифікувати того, хто це зробив.