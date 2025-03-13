росіяни погрожують "всіма доступними засобами" у разі введення миротворців в Україну – Sky News

У російському МЗС досі відкидають цей крок як гарантії безпеки.

У Міністерстві закордонних справ росії попередили про неприпустимість розміщення іноземних військ на території України. У кремлі заявили, що такий крок буде розцінений як пряме втручання країн, які підуть на цей крок, у "конфлікт".

Про це пише Sky News.

Офіційний представник МЗС Марія Захарова наголосила, що росія зробить "відповідь усіма доступними засобами" на введення іноземних військ в Україну.

У рамках обговорень можливої мирної угоди для забезпечення безпеки України європейські лідери запропонували відправити в країну миротворчі сили.

США вже виключили можливість розміщення своїх військових, однак Велика Британія та Франція розглядають таку ймовірність.