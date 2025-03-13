росіяни погрожують "всіма доступними засобами" у разі введення миротворців в Україну – Sky News
13 березня 2025, 16:35
Фото: Reuters
У російському МЗС досі відкидають цей крок як гарантії безпеки.
У Міністерстві закордонних справ росії попередили про неприпустимість розміщення іноземних військ на території України. У кремлі заявили, що такий крок буде розцінений як пряме втручання країн, які підуть на цей крок, у "конфлікт".
Про це пише Sky News.
Офіційний представник МЗС Марія Захарова наголосила, що росія зробить "відповідь усіма доступними засобами" на введення іноземних військ в Україну.
У рамках обговорень можливої мирної угоди для забезпечення безпеки України європейські лідери запропонували відправити в країну миротворчі сили.
США вже виключили можливість розміщення своїх військових, однак Велика Британія та Франція розглядають таку ймовірність.