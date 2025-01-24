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росіяни розробляють новий план захисту через атаки ЗСУ на оборонні об’єкти – ISW

24 січня 2025, 09:09
росіяни розробляють новий план захисту через атаки ЗСУ на оборонні об’єкти – ISW
Фото: Reuters
Заплановано посилення сил протиповітряної оборони.
кремль вживає заходів для захисту оборонних об'єктів у прикордонних регіонах від атак українських безпілотників. 
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Зокрема зазначається, що голова Ради Безпеки росії Дмитро Медведєв 23 січня зустрівся з групою представників Військово-промислової комісії Брянської області і обговорив збільшення виробництва російських систем ППО та захист промислових і державних складських об’єктів в області.
 
Медведєв також відвідав Брянський хімічний завод, щоб "подивитися, яка там ситуація", оскільки завод продовжує виконувати російське державне оборонне замовлення після попередніх українських ударів по заводу.
 
"Українські удари в російському тилу здебільшого були спрямовані по оборонно-промисловій базі та інших об’єктах, що підтримують військові дії росії, включаючи Брянський хімічний завод. Кремль може бути все більше зацікавлений у зміцненні можливостей протиповітряної оборони, зокрема для захисту таких об’єктів, оскільки стан російської внутрішньої економіки продовжує погіршуватися", – йдеться в повідомленні.
 
Нагадаємо, у ніч на 24 січня у передмісті москви прогриміла серія вибухів. Дрони летіли курсом на москву.
 
Крім того, серія вибухів прогриміла у Рязанській області. Дрони атакували місто. За попередніми даними, БпЛА летіли курсом на нафтопереробні обʼєкти. Внаслідок влучань палає Рязанський нафтопереробний завод та Рязанська ТЕЦ.

 

ЗСУвійна в Україніатака дронівросія окупанти

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