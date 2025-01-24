росіяни розробляють новий план захисту через атаки ЗСУ на оборонні об’єкти – ISW

Заплановано посилення сил протиповітряної оборони.

кремль вживає заходів для захисту оборонних об'єктів у прикордонних регіонах від атак українських безпілотників.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема зазначається, що голова Ради Безпеки росії Дмитро Медведєв 23 січня зустрівся з групою представників Військово-промислової комісії Брянської області і обговорив збільшення виробництва російських систем ППО та захист промислових і державних складських об’єктів в області.

Медведєв також відвідав Брянський хімічний завод, щоб "подивитися, яка там ситуація", оскільки завод продовжує виконувати російське державне оборонне замовлення після попередніх українських ударів по заводу.

"Українські удари в російському тилу здебільшого були спрямовані по оборонно-промисловій базі та інших об’єктах, що підтримують військові дії росії, включаючи Брянський хімічний завод. Кремль може бути все більше зацікавлений у зміцненні можливостей протиповітряної оборони, зокрема для захисту таких об’єктів, оскільки стан російської внутрішньої економіки продовжує погіршуватися", – йдеться в повідомленні.