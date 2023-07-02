російська армія може вивести свої підрозділи з півдня України для утримання Бахмута – ISW

ЗСУ мають переваги у Бахмуті.

Військові операції навколо Бахмута можуть обернутися для російського командування або ризиком на Херсонщині і Луганщині, або ж відводом загарбників з півдня України.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді йдеться, що 1 липня офіційний представник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що російські війська нещодавно перекинули неназваний полк Повітряно-десантних військ (ВДВ) росії з Лиманського напрямку на Бахмутський.

“Череватий повідомив, що російські війська замінили полк ВДВ на Лиманському напрямку невстановленими силами територіальної оборони, що вказує на те, що російські сили можуть перекидати більше елітних частин в район Бахмута і замінювати елітні частини слабшими з’єднаннями”, – пояснюють аналітики.

Водночас раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що війська рф перекинули частину своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку на Бахмутський і Запорізький напрямки.

Своєю чергою, Череватий заявив, що Бахмут як і раніше “дає російським силам більше пропагандистської цінності, ніж військової вигоди”, і припустив, що підрозділи армії рф можуть концентрувати елітні сили в районі Бахмута з метою збереження інформаційної перемоги.

“Якщо російських підкріплень, вже відправлених в Бахмут, буде недостатньо, щоб утримати завоювання ворожої армії в цьому районі, військове командування рф може зіткнутися з важким вибором: ризикнути створити серйозні вразливі місця в Херсонській або Луганській областях або почати відведення військ з півдня України”, – наголосили фахівці.