Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Російська армія визначила пріоритетним Гуляйпільський напрямок – ISW

11 квітня 2026, 09:55
Фото: з вільного доступу
Аналітики зауважили, що навіть перекидання підкріплення не допомагає окупантам.
Російські війська надають пріоритет не обороні на Олександрівському напрямку, де Сили оборони успішно атакують, а наступальним діям на Гуляйпільському напрямку і перекидають туди підкріплення, однак все одно не можуть досягти суттєвих успіхів.
 
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
За даними українського військового оглядача Костянтина Машовця, російське командування зосередило зусилля в зоні відповідальності 5-ї загальновійськової армії, яка діє на захід від Гуляйполя. Водночас напрямок Олександрівки, де діють 29-та і 36-та армії рф отримує менше уваги, попри активні контратаки ЗСУ.
 
Аналітики зазначили, що українські удари на Олександрівському напрямку створюють загрозу для російського угруповання, яке намагається просуватися в бік Оріхова. Проте в москві, ймовірно, вважають цю загрозу недостатньою, щоб змінити пріоритети і перекинути більше сил на оборону. Попри концентрацію ресурсів, російські війська за останні дні змогли просунутися лише незначно поблизу Гуляйполя. Водночас ISW фіксує кілька просувань українських сил у цьому районі.
 
Машовець повідомив, що для посилення 5-ї армії рф були перекинуті підрозділи 40-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, 39-ї та 38-ї мотострілецьких бригад. Натомість на напрямок Олександрівки росіяни спрямували значно менше підкріплень, зокрема окремі підрозділи 120-ї дивізії морської піхоти Балтійського флоту та 69-ї бригади прикриття. Окремі російські підрозділи намагалися контратакувати в районі Олександрограда та Січневого, а також утримувати позиції біля Воскресенки. Однак ці дії не дали результату. Українські сили продовжують наступальні дії на ділянці Прилуки–Варварівка–Олександрівка.
 
Крім того, за даними ISW, росія почала залучати стратегічні резерви, однак не для головного напрямку в Донецькій області. Замість цього їх перекидають на Запоріжжя, зокрема під Гуляйполе та Оріхів, де 5-та і 58-ма армії рф відчувають гостру нестачу сил. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що російське командування поставило собі дедлайн: до кінця квітня 2026 року захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ. Водночас аналітики вважають, що ці плани нереалістичні: хоча Покровськ росіянам переважно вдалося взяти, захоплення Дружківки та Костянтинівки у визначені терміни малоймовірне. В ISW підкреслюють, що українські контратаки на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках порушують російські плани і на інших ділянках фронту, зокрема в районі Покровська і так званого "поясу фортець" на Донеччині.
 
Ці дії змушують російське командування розпорошувати сили і навіть перекидати їх із ключових напрямків, що ускладнює реалізацію наступу у весняно-літній кампанії 2026 року, пишуть в ISW.
війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється