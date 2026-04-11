Російська армія визначила пріоритетним Гуляйпільський напрямок – ISW

Аналітики зауважили, що навіть перекидання підкріплення не допомагає окупантам.

Російські війська надають пріоритет не обороні на Олександрівському напрямку, де Сили оборони успішно атакують, а наступальним діям на Гуляйпільському напрямку і перекидають туди підкріплення, однак все одно не можуть досягти суттєвих успіхів.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними українського військового оглядача Костянтина Машовця, російське командування зосередило зусилля в зоні відповідальності 5-ї загальновійськової армії, яка діє на захід від Гуляйполя. Водночас напрямок Олександрівки, де діють 29-та і 36-та армії рф отримує менше уваги, попри активні контратаки ЗСУ.

Аналітики зазначили, що українські удари на Олександрівському напрямку створюють загрозу для російського угруповання, яке намагається просуватися в бік Оріхова. Проте в москві, ймовірно, вважають цю загрозу недостатньою, щоб змінити пріоритети і перекинути більше сил на оборону. Попри концентрацію ресурсів, російські війська за останні дні змогли просунутися лише незначно поблизу Гуляйполя. Водночас ISW фіксує кілька просувань українських сил у цьому районі.

Машовець повідомив, що для посилення 5-ї армії рф були перекинуті підрозділи 40-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, 39-ї та 38-ї мотострілецьких бригад. Натомість на напрямок Олександрівки росіяни спрямували значно менше підкріплень, зокрема окремі підрозділи 120-ї дивізії морської піхоти Балтійського флоту та 69-ї бригади прикриття. Окремі російські підрозділи намагалися контратакувати в районі Олександрограда та Січневого, а також утримувати позиції біля Воскресенки. Однак ці дії не дали результату. Українські сили продовжують наступальні дії на ділянці Прилуки–Варварівка–Олександрівка.

Крім того, за даними ISW, росія почала залучати стратегічні резерви, однак не для головного напрямку в Донецькій області. Замість цього їх перекидають на Запоріжжя, зокрема під Гуляйполе та Оріхів, де 5-та і 58-ма армії рф відчувають гостру нестачу сил. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що російське командування поставило собі дедлайн: до кінця квітня 2026 року захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ. Водночас аналітики вважають, що ці плани нереалістичні: хоча Покровськ росіянам переважно вдалося взяти, захоплення Дружківки та Костянтинівки у визначені терміни малоймовірне. В ISW підкреслюють, що українські контратаки на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках порушують російські плани і на інших ділянках фронту, зокрема в районі Покровська і так званого "поясу фортець" на Донеччині.

Ці дії змушують російське командування розпорошувати сили і навіть перекидати їх із ключових напрямків, що ускладнює реалізацію наступу у весняно-літній кампанії 2026 року, пишуть в ISW.