Російська економіка тріщить, але чиновники не вдаються в подробиці – ISW

Російські чиновники та Центральний банк намагаються відмовити Захід від запровадження додаткових санкцій

Російські чиновники та ЗМІ продовжують створювати образ сильної та стійкої російської економіки в очікуванні можливих санкцій США.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW зазначає, що доходи росії від нафти впали приблизно на третину з липня 2024 року по липень 2025 року через світове зниження цін на сиру нафту та зростання курсу рубля

Нафтова промисловість продовжує складати приблизно третину бюджету росії, і падіння доходів від нафти посилює тиск на "і без того напружений" федеральний бюджет росії.

Водночас депутати Державної думи росії применшили вплив падіння доходів від нафти. Перший заступник голови Комітету з питань оборони Державної думи Олексій Журавльов заявив, що росія не зупинить війну в Україні, навіть якщо заповнення нафтових резервуарів буде "вдвічі дорожчим". За його словами, уряд росії передбачив резерв у своїх бюджетних прогнозах на 2025 рік і навіть зниження ціни на нафту не вплине на державний бюджет. Перший заступник голови Комітету з енергетики Державної Думи Валерій Селезне видав вже іншу заяву, він зазначив, що росія повинна скористатися дефіцитом газу в Казахстані, Узбекистані, Киргизстані та Таджикистані для збільшення російського експорту до Центральної Азії, щоб захистити внутрішню економіку росії від фінансового тягаря потенційних тарифів проти росії . Член Комітету Державної Думи з питань безпеки та боротьби з корупцією Адальбі Шхагошев заявив, що можливі вторинні санкції США проти росії не вплинуть на хід війни в Україні, і що нові санкції будуть рівносильні економічній війні проти росії та її союзників по БРІКС.

Економічні показники свідчать про те, що російська економіка слабша, ніж прогнозували російські чиновники. Центральний банк росії повідомив, що валовий внутрішній продукт (ВВП) росії зріс на 1,4% у першому кварталі 2025 року, що нижче за початковий прогноз зростання у 2%, та на 1,8% у другому кварталі 2025 року, що близько до прогнозованого зростання у 1,9%.

Аналітики ISW зазначили, що російські чиновники та Центральний банк намагаються відмовити Захід від запровадження додаткових санкцій проти росії або вторинних санкцій проти торговельних партнерів росії.

"Посилення санкцій, особливо проти експорту російської нафти, ще більше перешкоджатиме можливостям росії фінансувати війну в Україні. Санкції залишаються критично важливими для стримування російської агресії", – йдеться у повідомленні.