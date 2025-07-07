російська пропаганда готує інформаційні передумови для військового вторгнення росії у країни Балтії

кремль використовує наративи: нібито ЄС і НАТО готуються до війни з рф, захист російськомовного населення і популяризація СРСР.

росія зараз готує інформаційний фундамент для військового вторгнення в країни Балтії у наступні 4-6 років, розвиває свою агентурну та інформаційну мережі.

Про це повідомляє центр протидії дезінформації.

Там проаналізували інформаційний простір Литви, Латвії та Естонії, щоб виявити інфраструктуру кремлівської пропаганди.

Зазначається, що після початку повномасштабної війни рф проти України країни Балтії суттєво обмежили російські державні медіа, тому кремлівські пропагандисти діють у соцмережах. Зокрема, Facebook, Telegram, TikTok та мережі X.

Для виявлення проросійських наративів та методів поширення пропаганди Центр проаналізував діяльність шести Facebook-сторінок з аудиторією майже 123 000 підписників, дев'яти Telegram-каналів (78 000 читачів), 12 акаунтів у TikTok (162 000) та 15 акаунтів у мережі Х (211 400).

Ключовим наративом російської пропаганди в країнах Балтії стали твердження, нібито ЄС і НАТО готуються до війни з росією, а москва "лише діє у відповідь на загрозу". Також систематично експлуатується тема "дискримінації російськомовного населення".