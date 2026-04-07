російські дрони влучили в будівлі Чернігівщини: є постраждалі

07 квітня 2026, 18:52
російські дрони влучили в будівлі Чернігівщини: є постраждалі
Одна з поранених перебуває у важкому стані.

російські окупаційні війська вдень у вівторок, 7 квітня, влучили дронами-камікадзе в будівлю міської ради в центрі міста Прилуки Чернігівської області, розповіла кореспондентка "Суспільне Чернігів".

У приміщенні міської ради спалахнула пожежа. Інформація про поранених уточнюється. Журналісти повідомляють, що в цьому місті пролунало три вибухи. 

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус наголосив, що кількість постраждалих у Прилуках зросла до 15 людей: четверо чоловіків та 11 жінок дістали поранення. Сімох поранених доправили до лікарні, одна з жінок перебуває у важкому стані. 

Голова Новгород-Сіверської міської військової адміністрації Олександр Селіверстов повідомив про влучання російського безпілотника в будівлі державної податкової інспекції в центрі Новгород-Сіверська. Пошкоджено також легкові автомобілі та фасади будинків. 

На Дніпропетровщині через ранкову атаку на автобус у Нікополі кількість загиблих зросла до чотирьох, а поранених — до 16.

