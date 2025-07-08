російські війська намагаються змінити тактику бою на фронті – ISW

Наступ зосереджується на Покровську, а не на Костянтинівці

російські війська, схоже, змінюють пріоритети своїх наступальних операцій на сході України. Після кількох тижнів невдалих спроб просунутися до Костянтинівки на Покровському напрямку, окупанти, ймовірно, переорієнтовують свої зусилля на північний схід від Покровська, зосереджуючись на створенні виступу, що може загрожувати українським силам.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні відеозаписи, оприлюднені 6 та 7 липня 2025 року, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Новоекономічного (на схід від Покровська) та на півдні Новоекономічного під час механізованого штурму розміром зі взвод. російські мілблогери також стверджували про просування на північний захід від Коптєвого, на захід від Мирного (обидва на північний схід від Покровська) та на південний захід від Миролюбівки (на схід від Покровська).

російські війська, схоже, переорієнтовують свою увагу на район на північний схід від Покровська у напрямку Добропілля (на північний захід від Покровська) після відновлення наступів у цьому районі у травні 2025 року. Цей маневр свідчить про зміну тактики, оскільки значних успіхів у районі на захід від Торецька у напрямку Костянтинівки з початку червня 2025 року російські сили не досягли. Військове командування рф, ймовірно, тимчасово відхиляє ці зусилля від пріоритетів на користь більш опортуністичних просувань у напрямку Покровська.