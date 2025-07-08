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російські війська намагаються змінити тактику бою на фронті – ISW

08 липня 2025, 09:09
російські війська намагаються змінити тактику бою на фронті – ISW
Фото: з вільного доступу
Наступ зосереджується на Покровську, а не на Костянтинівці

російські війська, схоже, змінюють пріоритети своїх наступальних операцій на сході України. Після кількох тижнів невдалих спроб просунутися до Костянтинівки на Покровському напрямку, окупанти, ймовірно, переорієнтовують свої зусилля на північний схід від Покровська, зосереджуючись на створенні виступу, що може загрожувати українським силам.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні відеозаписи, оприлюднені 6 та 7 липня 2025 року, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Новоекономічного (на схід від Покровська) та на півдні Новоекономічного під час механізованого штурму розміром зі взвод. російські мілблогери також стверджували про просування на північний захід від Коптєвого, на захід від Мирного (обидва на північний схід від Покровська) та на південний захід від Миролюбівки (на схід від Покровська).
 
російські війська, схоже, переорієнтовують свою увагу на район на північний схід від Покровська у напрямку Добропілля (на північний захід від Покровська) після відновлення наступів у цьому районі у травні 2025 року. Цей маневр свідчить про зміну тактики, оскільки значних успіхів у районі на захід від Торецька у напрямку Костянтинівки з початку червня 2025 року російські сили не досягли. Військове командування рф, ймовірно, тимчасово відхиляє ці зусилля від пріоритетів на користь більш опортуністичних просувань у напрямку Покровська.
 
Раніше Інститут вивчення війни (ISW) оцінював, що ці просування підтримують як захоплення Покровська, так і створення виступу, який дозволить російським військам у довгостроковій перспективі спробувати охопити Костянтинівку та ширший пояс фортець України – серію укріплених міст, що формують основу оборонних позицій України.
 
Один російський мілблогер зазначив, що російські війська раніше безуспішно намагалися просунутися до Новоекономічного зі сходу поблизу Малинівки, але змогли просунутися до населеного пункту з півдня. російські війська намагалися просунутися до Новоекономічного протягом останніх двох місяців через тривалі українські оборонні операції та контратаки в цьому районі.
 
Ймовірно, російські війська спробують використати ці здобутки для просування до Родинського (на північ від Покровська та на північний схід від Новоекономічного) та змусити українські війська відступити з Покровська та Мирнограда (на схід від Покровська) під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.

 

війна в Україніросія окупанти

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