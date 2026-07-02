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Нові реактивні дрони рф стають проблемою для української ППО – The Telegraph

02 липня 2026, 21:07
Нові реактивні дрони рф стають проблемою для української ППО – The Telegraph
Фото: www.ekathimerini.com
Реактивні дрони летять значно швидше, і збити їх набагато важче.
Київ дедалі частіше зазнає атак новими російськими реактивними безпілотниками, які розвивають швидкість до 500 км/год і змушують українську ППО витрачати дорогі ракети-перехоплювачі.
 
Про це пише британське видання The Telegraph.
 
Автор публікації зауважує, що за роки війни мешканці української столиці звикли до характерного гулу іранських дронів Shahed із гвинтовими двигунами. Тепер же їх дедалі частіше супроводжує високий свист реактивних безпілотників, які можуть летіти майже утричі швидше за попередні моделі та нести бойову частину масою від 50 до 90 кілограмів.
 
Як зазначає автор публікації, під час масованої атаки в ніч на 2 липня Росія застосувала рекордну кількість реактивних Shahed. Після прольоту безпілотників столиця зазнала ракетного удару, який тривав до світанку. Внаслідок атаки загинули щонайменше 20 людей, ще 85 отримали поранення, а пошкоджень зазнали близько 100 будівель. Видання нагадує, що за понад чотири роки повномасштабної війни Україна створила багаторівневу систему протиповітряної оборони, до якої входять дрони-перехоплювачі, зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби та вертольоти. Проте нові російські безпілотники стали серйозним викликом для цієї системи. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що швидкість нових дронів перевищує можливості українських перехоплювачів.
 
"Ці дрони більше не перебувають у зоні досяжності дронів-перехоплювачів, швидкість яких становить до 300 км/год. Це означає, що мобільні вогневі групи та протидронові перехоплювачі більше не можуть бути основною опорою. Доводиться використовувати ракети", – сказав він.
 
Із 496 безпілотників, запущених росією під час останньої атаки, лише близько 30 були реактивними, хоча окремі українські оглядачі оцінюють їхню кількість у понад сотню. Водночас українські військові аналітики вважають, що саме збільшення частки таких безпілотників робить комбіновані ракетні удари ефективнішими.
 
Експерт з авіації Богдан Долінце також звернув увагу на зміну тактики російських військ. За його словами, росія прагне зробити атаки значно інтенсивнішими, скорочуючи їхню тривалість із 10–14 годин до приблизно 4–6 годин, зберігаючи при цьому високу щільність ударів.

 

ППОвійна в Україніросія окупанти

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