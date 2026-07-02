Нові реактивні дрони рф стають проблемою для української ППО – The Telegraph

Реактивні дрони летять значно швидше, і збити їх набагато важче.

Київ дедалі частіше зазнає атак новими російськими реактивними безпілотниками, які розвивають швидкість до 500 км/год і змушують українську ППО витрачати дорогі ракети-перехоплювачі.

Про це пише британське видання The Telegraph.

Автор публікації зауважує, що за роки війни мешканці української столиці звикли до характерного гулу іранських дронів Shahed із гвинтовими двигунами. Тепер же їх дедалі частіше супроводжує високий свист реактивних безпілотників, які можуть летіти майже утричі швидше за попередні моделі та нести бойову частину масою від 50 до 90 кілограмів.

Як зазначає автор публікації, під час масованої атаки в ніч на 2 липня Росія застосувала рекордну кількість реактивних Shahed. Після прольоту безпілотників столиця зазнала ракетного удару, який тривав до світанку. Внаслідок атаки загинули щонайменше 20 людей, ще 85 отримали поранення, а пошкоджень зазнали близько 100 будівель. Видання нагадує, що за понад чотири роки повномасштабної війни Україна створила багаторівневу систему протиповітряної оборони, до якої входять дрони-перехоплювачі, зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби та вертольоти. Проте нові російські безпілотники стали серйозним викликом для цієї системи. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що швидкість нових дронів перевищує можливості українських перехоплювачів.