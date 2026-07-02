Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі

Це також посилило тиск на єврокомісара Варгеї, який раніше був очільником угорського посольства у Брюсселі.

Документ Європейської комісії, який потрапив у розпорядження журналістів, свідчить, що Угорщина таки утримувала дипломатичну шпигунську мережу. Спецслужби працювали проти співробітників ЄС із 2012 по 2018 рік. Цей витік знову привернув увагу до єврокомісара Олівера Варгеї, через що поновилися заклики до його відставки.

Варгеї опинився під пильним наглядом, оскільки Постійне представництво Угорщини розгорнуло шпигунську мережу саме під час його керівництва цією дипмісією. Торік у жовтні медіа вже повідомляли про те, що угорське представництво в Брюсселі використовувало офіцерів розвідки під виглядом дипломатів. Вони збирали дані про угорців, які працювали у Єврокомісії. Варгеї потрапив під розслідування, бо очолював посольство Угорщини в ЄС з 2015 по 2019 рік. Згодом тодішній прем'єр-міністр Віктор Орбан висунув його на посаду єврокомісара. Сам Варгеї заперечує, що знав про роботу шпигунів.

Лист із результатами внутрішнього розслідування підписав єврокомісар з питань бюджету Пьотр Серафін. У документі йдеться, що угорські розвідники використовували службове становище для збору детальної інформації про роботу Єврокомісії у сферах, які цікавили уряд Угорщини. Водночас Серафін зауважив, що серйозних порушень безпеки розслідування не зафіксувало.

Комісія оголосила свої висновки на брифінгу на початку травня – за кілька тижнів після виборів в Угорщині, внаслідок яких Віктор Орбан втратив владу. Ця заява фактично виправдала Варгеї і дозволила йому залишитися на посаді. Проте новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, який раніше працював дипломатом під керівництвом Варгеї, заявив, що єврокомісар приховує повну правду.

Ще у квітні комітет Європарламенту з бюджетного контролю критикував Варгеї у своєму звіті, а восени десятки євродепутатів вимагали його відставки. Проте створення парламентського комітету для розслідування шпигунської справи заблокувала правоцентристська Європейська народна партія, до якої належать Урсула фон дер Ляєн і Петер Мадяр. Тоді в ЄНП пояснювали, що атака на Варгеї під час виборчої кампанії в Угорщині могла зіграти на руку Орбану.