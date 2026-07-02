Міжнародну Букерівську премію перейменують на честь вихідця з росії Дмитра Бухмана

Фонд Bukhman Philanthropies взяв на себе фінансування премії на десять років.

Міжнародна Букерівська премія отримає нову назву – Bukhman International Booker Prize ("Міжнародна Букерівська премія імені Бухмана"). Це сталося після того, як благодійний фонд Bukhman Philanthropies, заснований підприємцем Дмитром Бухманом і його дружиною Дарією, взяв на себе зобов’язання фінансувати премію протягом десяти років.

Про це повідомили на сайті премії.

Так, фонд Bukhman Philanthropies узяв на себе зобов’язання фінансувати Букерівську премію протягом наступних 10 років, продовживши підтримку, розпочату 2026 року.

"На знак ушанування десятирічного партнерства премія отримає назву Bukhman International Booker Prize", – повідомили організатори.