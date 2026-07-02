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Міжнародну Букерівську премію перейменують на честь вихідця з росії Дмитра Бухмана

02 липня 2026, 18:53
Міжнародну Букерівську премію перейменують на честь вихідця з росії Дмитра Бухмана
Фонд Bukhman Philanthropies взяв на себе фінансування премії на десять років.
Міжнародна Букерівська премія отримає нову назву – Bukhman International Booker Prize ("Міжнародна Букерівська премія імені Бухмана"). Це сталося після того, як благодійний фонд Bukhman Philanthropies, заснований підприємцем Дмитром Бухманом і його дружиною Дарією, взяв на себе зобов’язання фінансувати премію протягом десяти років.
 
Про це повідомили на сайті премії.
 
Так, фонд Bukhman Philanthropies узяв на себе зобов’язання фінансувати Букерівську премію протягом наступних 10 років, продовживши підтримку, розпочату 2026 року.
 
"На знак ушанування десятирічного партнерства премія отримає назву Bukhman International Booker Prize", – повідомили організатори.
 
Разом із перейменуванням вдвічі збільшився і преміальний фонд для переможця – з 50 000 до 100 000 фунтів стерлінгів, які рівномірно розподілятимуться між автором і перекладачем. Кожна книга в шортлісті, як і раніше, отримає по 5000 фунтів.
 
"Ми надзвичайно вдячні фонду Bukhman Philanthropies за його виняткову відданість у фінансуванні Міжнародної Букерської премії протягом наступних 10 років, а також Дарії Бухман за її особисту підтримку перекладних творів", – сказала виконавча директорка Фонду Букерівської премії Габі Вуд.

 

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