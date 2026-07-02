Франція відпустила танкер тіньового флоту рф після гучного затримання

Судно знаходиться в санкційному списку як Євросоюзу, так і США.

Танкер Tagor, що належить до російського тіньового флоту, був відпущений ВМС Франції після попереднього затримання в Атлантичному океані місяць тому. Власника зобов’язали сплатити штраф в розмірі 1 млн євро за відсутність прапора та невиконання вимоги зупинитися.

Про це із посиланням на заяву прокуратури Бреста повідомляє Le Parisien.

Tagor знаходиться в санкційному списку як Євросоюзу, так і США. Судно неодноразово змінювало прапор, зокрема було помічене під прапорами Мадагаскару, Маршаллових Островів та Панами. Тепер адміністративне затримання танкера буде скасовано і він зможе покинути територіальні води Франції.

Судновласник з юридичною пропискою на Маршаллових Островах визнав свою провину та був засуджений судом Бреста за концепцією угоди про визнання вини (Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC), отримавши більш м'яке за стандартне покарання. Згідно з заявою прокурора, власник вже сплатив штраф і зобов’язався якомога швидше отримати "новий, законний прапор".