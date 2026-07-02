Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський після удару рф закликав США надати ліцензії на виробництво ракет Patriot

02 липня 2026, 21:33
Зеленський після удару рф закликав США надати ліцензії на виробництво ракет Patriot
джерело slovoidilo
Посилення ППО має стати одним із ключових результатів найближчого саміту НАТО та інших міжнародних переговорів.
Президент Володимир Зеленський після масованого обстрілу росією України заявив, що очікує на позитивну відповідь президента США Дональда Трампа щодо ліцензій на виробництво ракет Patriot.
 
Про це він розповів у вечірньому зверненні.
 
За його словами, посилення протиповітряної оборони має стати одним із ключових результатів найближчого саміту НАТО та інших міжнародних переговорів.
 
 "Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників. Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, у тому числі й цієї – від російської балістики".
 
Зеленський зауважив, що вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво Patriot. Водночас він подякував всім країнам, які допомагають Україні через програму PURL, що дозволяє купувати ракети для ППО, зокрема, для комплексів Patriot.
 
"Але щоб реально надійно захищати життя, потрібне своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом із партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів", – сказав президент.
ППО PatriotВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 липня 2026, 23:26
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Політика
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Переклад iPress – 02 липня 2026, 13:01
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2026, 11:43
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 02 липня 2026, 08:00
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Cуспільство
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 липня 2026, 11:53
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Політика
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Переклад iPress – 01 липня 2026, 08:39
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 червня 2026, 14:36
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється