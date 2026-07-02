Зеленський після удару рф закликав США надати ліцензії на виробництво ракет Patriot

Посилення ППО має стати одним із ключових результатів найближчого саміту НАТО та інших міжнародних переговорів.

Президент Володимир Зеленський після масованого обстрілу росією України заявив, що очікує на позитивну відповідь президента США Дональда Трампа щодо ліцензій на виробництво ракет Patriot.

Про це він розповів у вечірньому зверненні.

За його словами, посилення протиповітряної оборони має стати одним із ключових результатів найближчого саміту НАТО та інших міжнародних переговорів.

"Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників. Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, у тому числі й цієї – від російської балістики".

Зеленський зауважив, що вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво Patriot. Водночас він подякував всім країнам, які допомагають Україні через програму PURL, що дозволяє купувати ракети для ППО, зокрема, для комплексів Patriot.

"Але щоб реально надійно захищати життя, потрібне своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом із партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів", – сказав президент.