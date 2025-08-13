Зеленський, Трамп і європейські лідери обговорюють майбутню зустріч США з путіним

Зустріч проходить у форматі відеоконференції.

Президент України Володимир Зеленський проводить онлайн-розмову з президентом США Дональдом Трампом та лідерами європейських країн напередодні запланованої зустрічі Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним, яка має відбутися 15 серпня на Алясці.

Про це повідомили у пресслужбі НАТО.

На зустрічі присутні президент Франції Еммануель Макрон, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Європейської ради Антоніу Кошта, а також лідери Великої Британії, Італії, Польщі та Фінляндії.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський неочікувано прибув до Берліну, де і проведе відеозустріч із Трампом і переговори з європейськими лідерами.