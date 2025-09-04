Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Розвідка каже про готовність рф до атаки проти НАТО до 2027-2031 року – Рютте

04 вересня 2025, 15:33
Розвідка каже про готовність рф до атаки проти НАТО до 2027-2031 року – Рютте
Генсек Альянсу закликав не бути наївними, інвестувати в оборону, вступати до збройних сил і нарощувати виробництво озброєння.
Генсек НАТО Марк Рютте закликав не бути наївними в питанні російської загрози. Під час пресконференції з чеським прем'єр-міністром Петром Фіалою він сказав, що росія не зупиниться на Україні, а через кілька років отримає змогу атакувати НАТО.
 
Про це передає The Guardian. 
 
Він нагадав, що 40 % бюджету росія інвестує в оборону. Вона робить це, бо хоче успіху в війні проти України, тож цьому треба завадити. 
 
"Але на Україні це не зупиниться. Ми бачили нещодавні звіти і коментарі високопосадових військових і також глав розвідок у Європі, які кажуть, що росія може бути готовою до 2027, деякі кажуть, до 2029, 2030, 2031 реально, якщо вони забажають, то спробувати атакувати територію НАТО. Ми повинні забезпечити таке стримування, аби вони ніколи не спробували цього, знаючи, що реакція буде руйнівною", – сказав він. 
 
В зв'язку з цим потрібно нарощувати фінансування, збільшувати особовий склад військ і виробництво. 
