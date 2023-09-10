Румунія викликала повіреного рф "на килим" через уламки дронів на своїй території – Reuters

Румунія після виявлення уламків дронів на своїй території терміново викликала тимчасового повіреного у справах росії для розмови.

Зазначається, що на тлі останніх подій між країнами виник дипломатичний скандал.

"Повірений у справах посольства російської федерації в Бухаресті був терміново викликаний у суботу до Міністерства закордонних справ на рівні державного секретаря", - йдеться в заяві МЗС.

Під час зустрічі державний секретар зі стратегічних питань Румунії Юліан Фота висловив незадоволення Бухаресту з приводу порушення повітряного простору Румунії та виявлення подібних "сюрпризів" на своїй території, поблизу кордону з Україною.

"Йдеться про "фрагменти безпілотників, схожі на ті, які використовують російські війська в агресії проти України", - вказано у повідомленні.