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Румунія викликала повіреного рф "на килим" через уламки дронів на своїй території – Reuters

10 вересня 2023, 15:27
Румунія викликала повіреного рф
Фото: zn.ua
В суботу на території Румунії знайшли уламки чергового російського дрона.
Румунія після виявлення уламків дронів на своїй території терміново викликала тимчасового повіреного у справах росії для розмови.
 
Про це пише Reuters. 

Зазначається, що на тлі останніх подій між країнами виник дипломатичний скандал. 

"Повірений у справах посольства російської федерації в Бухаресті був терміново викликаний у суботу до Міністерства закордонних справ на рівні державного секретаря", - йдеться в заяві МЗС.

Під час зустрічі державний секретар зі стратегічних питань Румунії Юліан Фота висловив незадоволення Бухаресту з приводу порушення повітряного простору Румунії та виявлення подібних "сюрпризів" на своїй території, поблизу кордону з Україною. 

"Йдеться про "фрагменти безпілотників, схожі на ті, які використовують російські війська в агресії проти України", - вказано у повідомленні.

 

Румуніядронивійна в Україніросія окупанти

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