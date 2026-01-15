Саудівська Аравія, Катар і Оман намагаються відмовити Трампа від удару по Ірану

Співрозмовник зазначив, що зусилля країн Перської затоки спрямовані на те, щоб "уникнути неконтрольованої ситуації в регіоні".

Саудівська Аравія, Катар та Оман очолили зусилля, спрямовані на те, щоб відмовити американського президента Дональда Трампа від нападу на Іран, побоюючись "серйозних наслідків у регіоні".

Про це повідомляє AFP із посиланням на саудівського високопосадовця.

"Тріо країн Перської затоки доклало тривалих, шалених дипломатичних зусиль в останню хвилину, щоб переконати президента Трампа дати Ірану шанс продемонструвати добрі наміри", – сказав чиновник, додавши, що діалог триває.

Співрозмовник зазначив, що зусилля країн Перської затоки спрямовані на те, щоб "уникнути неконтрольованої ситуації в регіоні".

"Ми сказали Вашингтону, що напад на Іран відкриє шлях для серії серйозних ударів у відповідь у регіоні. Це була безсонна ніч, щоб знешкодити більше бомб у регіоні… комунікація все ще триває для консолідації довіри та нинішнього доброго настрою", – додало джерело.

Інший чиновник країн Перської затоки заявив, що "Ірану донесли повідомлення про те, що напад на об'єкти США у Перській затоці матиме наслідки для відносин з країнами регіону".

В Ірані тривають масштабні антиурядові протести, які спалахнули наприкінці 2025 року. Вони розпочалися в Тегерані у середовищі підприємців, незадоволених економічною ситуацією та падінням курсу національної валюти відносно долара США. У 2025 році іранський ріал втратив майже половину своєї вартості щодо долара, а інфляція в грудні сягнула 42,5%.