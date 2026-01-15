Саудівська Аравія, Катар і Оман намагаються відмовити Трампа від удару по Ірану
Саудівська Аравія, Катар та Оман очолили зусилля, спрямовані на те, щоб відмовити американського президента Дональда Трампа від нападу на Іран, побоюючись "серйозних наслідків у регіоні".
Про це повідомляє AFP із посиланням на саудівського високопосадовця.
"Тріо країн Перської затоки доклало тривалих, шалених дипломатичних зусиль в останню хвилину, щоб переконати президента Трампа дати Ірану шанс продемонструвати добрі наміри", – сказав чиновник, додавши, що діалог триває.
Співрозмовник зазначив, що зусилля країн Перської затоки спрямовані на те, щоб "уникнути неконтрольованої ситуації в регіоні".
"Ми сказали Вашингтону, що напад на Іран відкриє шлях для серії серйозних ударів у відповідь у регіоні. Це була безсонна ніч, щоб знешкодити більше бомб у регіоні… комунікація все ще триває для консолідації довіри та нинішнього доброго настрою", – додало джерело.
Інший чиновник країн Перської затоки заявив, що "Ірану донесли повідомлення про те, що напад на об'єкти США у Перській затоці матиме наслідки для відносин з країнами регіону".
В Ірані тривають масштабні антиурядові протести, які спалахнули наприкінці 2025 року. Вони розпочалися в Тегерані у середовищі підприємців, незадоволених економічною ситуацією та падінням курсу національної валюти відносно долара США. У 2025 році іранський ріал втратив майже половину своєї вартості щодо долара, а інфляція в грудні сягнула 42,5%.