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Саудівська Аравія прийняла рішення зупинити переговори з Ізраїлем щодо нормалізації відносин – Reuters

14 жовтня 2023, 19:21
Саудівська Аравія прийняла рішення зупинити переговори з Ізраїлем щодо нормалізації відносин – Reuters
джерело stockphoto
Ер-Ріяд вступає в контакт з Іраном.

Саудівська Аравія призупинила переговори з Ізраїлем щодо нормалізації відносин. 

Про це повідомляє Reuters.

У рамках свого турне країнами Близького Сходу держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Саудівську Аравію. Як зазначають ЗМІ, Саудівська Аравія довела свою позицію до США, які були ініціатором нормалізації відносин з Ізраїлем.

Ер-Ріяд описав цей крок як паузу, а не як завершення дипломатичних переговорів. При цьому конфлікт Хамас і Мохаммед бін Салман вперше телефоном поговорив з президентом Ірану.

Договір про нормалізацію відносин передбачає, що Саудівська Аравія визнає Ізраїль і почне з ним дипломатичні та торговельні відносини. У відповідь Саудівська Аравія хоче домогтися, щоб Ізраїль пішов на поступки палестинцям, а США надали гарантії безпеки та допомогу в ядерній програмі.

ІзраїльІранСаудівська Аравіявійна в Україніросія окупанти

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