СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі окупантів у Мелітополі, є загиблі та поранені
По секретній базі російських сил у тимчасово окупованому Мелітополі було завдано ракетного удару Силами оборони України. Поранення отримали десятки російських офіцерів, є загиблі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела у Службі безпеки України.
У повідомленні йдеться, що окупанти облаштували секретний штаб на місцевому моторному заводі. СБУ перевірила цю інформацію та передала її військовим. Після цього відбувся влучний “приліт” по цілі.
В результаті ракетного удару було поранено командувача 58 армії рф, яка воює на Запорізькому напрямку, а також начальника штабу. Загалом поранення отримали десятки російських офіцерів, близько десятки з них — ліквідовані.
Коли саме було завдано удару, у повідомленні не уточнюють.