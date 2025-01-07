СБУ заявила про затримання шпигунів за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій

Встановлено, що фігуранти коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України.

Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка на замовлення рашистів збирала інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одес.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Щоб встановити адреси перебування, номери авто і маршрути руху вказаних осіб, російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката. До злочинної діяльності він залучив декількох спільників з трьох регіонів України.

За вказівкою окупантів фігуранти приховано стежили за "об'єктами", у тому числі з використанням оптичних приладів.

Так, наприклад, резидент (керівник) агентурної групи періодично облаштовував "спостережні пункти" з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців міжнародних організацій та волонтерів.