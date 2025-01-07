СБУ заявила про затримання шпигунів за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій
07 січня 2025, 12:35
Встановлено, що фігуранти коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України.
Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка на замовлення рашистів збирала інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одес.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Щоб встановити адреси перебування, номери авто і маршрути руху вказаних осіб, російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката. До злочинної діяльності він залучив декількох спільників з трьох регіонів України.
За вказівкою окупантів фігуранти приховано стежили за "об'єктами", у тому числі з використанням оптичних приладів.
Так, наприклад, резидент (керівник) агентурної групи періодично облаштовував "спостережні пункти" з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців міжнародних організацій та волонтерів.
Він узагальнював інформацію від усіх учасників ворожого осередку і єдиним "звітом" направляв своєму російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ.
СБУ своєчасно затримала у Києві керівника агентурної групи та його спільників.
Під час документування злочинної діяльності фігурантів встановлено, що вони також коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України.
При обшуках у затриманих вилучено 15 мобільних телефонів, які вони використовували для конспірованого зв’язку з окупантами. Також вилучено оптику та флешносії, з доказами злочинів.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників ворожого осередку.