ПОЛІТИКА

Серйозних результатів у переговорах в Абу-Дабі не очікують до весни – The Economist

31 січня 2026, 11:31
джерело Getty Images
За даними джерел видання, близьких до української переговорної групи, перемовини в ОАЕ залишили найскладніші питання невирішеними, зокрема щодо територій та гарантій безпеки.

Тристоронні переговори за участі України, країни-агресора росії та США в Абу-Дабі 23 і 24 січня були одними з найбільш конструктивних за весь час війни, але серйозних проривів у територіальних питаннях не очікується щонайменше до березня 2026 року.

Про це сказано в матеріалі The Economist.

За даними джерел видання, близьких до української переговорної групи, перемовини в ОАЕ залишили найскладніші питання невирішеними, зокрема щодо територій та гарантій безпеки. Проте деякі технічні аспекти угоди, ймовірно, було погоджено.

The Economist пише, що "жодних серйозних проривів" у мирних переговорах не очікується принаймні до березня, коли закінчиться зимовий наступ російської армії й почнуть даватися в знаки зростаючі проблеми в економіці рф.

Наступні переговори, які очікуються 1 лютого, можуть дати підказки щодо намірів диктатора владіміра путіна — чи готовий він пом’якшити свою вимогу по виходу Сил оборони України з Донбасу, говориться у матеріалі.

СШАвійнаОАЕпереговори

