Екосистема, яка призначена для дистанційного управління побутовими приладами та різноманітним домашнім обладнанням через інтернет, називається розумний дім.

Сьогодні розглянемо детальніше особливості смартсистем, які функції вони виконують, як працюють та які пристрої до них входять.

Визначення розумного будинку та його основні принципи

Фактично користувач отримує доступ до всіх систем та приладів у будинку з однієї програми.

Екосистема розрахована на повну автоматизацію та забезпечення комфорту жителів. Її головна задача: виконувати певні задачі згідно з встановленим протоколом, залежно від ситуації. Наприклад, якщо виявлено вторгнення, сигнал одразу передається на пульт охорони або при зниженні температури в приміщенні вмикається опалення і т.д.

Головні принципи:

Автоматизація. Через смартфон, планшет, комп’ютер або голосових асистентів користувач може задавати будь-які команди та керувати налаштуваннями (освітлення, опалення, кондиціонування повітря, безпека, аудіо- та відеосистемі т.д.). Енергоефективність. Подібні системи мають функцію економії енергії, що забезпечує оптимальне використання ресурсів. Це може включати автоматичне вимкнення світла та опалення в непотрібних приміщеннях, регулювання температури відповідно до графіка присутності, навіть керування рівнем вологості та багато іншого. Безпека. Встановлені датчики вторгнення та пожежі, витоку води та камери відеоспостереження забезпечують високий рівень безпеки в автоматичному режимі залежно від налаштувань. Комфорт та зручність. Головна задача РБ створити комфорт в будинку при автоматичному налаштуванні елементарних функцій. Наприклад, автоматичне відкривання та закривання штор, регулювання освітлення та температури відповідно до уподобань користувачів і т.п.

Навіщо потрібен розумний дім?

Смартсистеми управляють всіма пристроями та приладами в будинку або квартирі створені для забезпечення комфорту, безпеки та оптимізації споживання ресурсів.

За допомогою розумного дому ви можете: налаштовувати освітлення в кожній кімнаті, дистанційно керувати терморегулятором, мультимедіа та іншою технікою, відкривати та закривати штори. Всі ці параметри користувач може автоматизувати залежно від присутності людей у приміщенні, геолокації, погодних умов або часу доби. Керування здійснюється через смартфон, планшет, комп’ютер або голосового помічника.

Спеціальний застосунок дає можливість отримувати в режимі реального часу сповіщення про надзвичайні ситуації у вашому будинку: витік газу або води, пожежа чи проникнення сторонніх на територію. Система також дозволяє контролювати рівень затрати електроенергії та інших ресурсів та значно скоротити ваш комунальний рахунок.

Як працює розумний будинок?

Принцип роботи системи РБ полягає в комплексному рішенні з використанням багатьох сенсорів, датчиків, контролерів, мережевих з'єднань та програмного забезпечення.

Існує декілька варіантів роботи технології:

Бездротова. Найпростіша в установці, проте має деякі недоліки. Її робота залежить від використовуваного акумулятора. Всі налаштування можуть збитись, якщо батарея не буде заряджено своєчасно.

Дротова. Система передбачає прокладання кабелів у всьому будинку. Вона вважається найбільш ефективною, оскільки не потребує подальшого втручання. Проте реалізувати її в будинку з готовим ремонтом досить складно.

Децентралізована система керування. Вважається найбільш практичною та зручною. Вона складається з окремих мікропроцесорів, які не залежать один від одного. Тобто при неполадках одного, вся інша система буде продовжувати працювати. Головний недолік у досить високій вартості якісної технології.

Централізована система керування. До головного модулю контролю під’єднують всі інші гаджети та датчики. Перевага такого варіанту полягає у можливості підключення практично всієї техніки. Проте при неполадках центрального блоку керування вся система не зможе повноцінно функціонувати, а ремонт обійдеться досить дорого.

Основні компоненти системи розумного будинку: пристрої та технології

Джерело: res.ua

Смартсистема охоплює багато компонентів, які забезпечують її ефективну роботу:

Мережеві з'єднання. Сенсори підключені до мережі інтернет або до Wi-Fi для передачі зібраних даних до центрального контролера або до хмарного сервісу.

Сенсори та датчики. Відстежують різні параметри, такі як температура, вологість, рівень освітлення, рух, якість повітря тощо, які потім передаються до центрального контролера.

Хаб або контролер. Використовується для обробки даних, отриманих від сенсорів та прийняття відповідних рішень згідно з встановленими налаштуваннями.

Пристрої керування (актуатори). Після обробки отриманих даних, програма назад відправляє команду до пристроїв керування або актуаторів (термостати, освітлення, системи безпеки, розетки, клімат-контроль, клапани труб, реле та вимикачі і т.д.).

Управління через голосових помічників або мобільні пристрої. Для цього використовують спеціальні застосунки або голосові команди (асистенти), наприклад, Amazon Alexa, Google Assistant, Home, Samsung SmartThings, Apple HomeKit, Xiaomi Smart Home та багато інших.

Які функції у розумного будинку?

Джерело: res.ua

Головні функції будь-якої системи розумного будинку – це автоматизація, забезпечення комфорту та безпеки жителів. Екосистема складається з безлічі датчиків, сенсорів та інших приладів.

Користувач встановлює власні налаштування для кожної функції. Наприклад, при зниженні температури повітря вмикається опалення в приміщенні; датчики сигналізують про витік води, відчинені двері або вікна у вигляді сповіщень на гаджет; при злочинному вторгненні сигнал одразу передається на пункт охорони або у поліцію і т.д. Розумний будинок відкриває безліч можливостей для дистанційного керування технікою, а також дозволяє контролювати споживання ресурсів.

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