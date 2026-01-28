Сікорський закликав Маска заборонити росії використовувати Starlink для ударів по Україні
28 січня 2026, 08:33
Радослав Сікорський. Фото: wiadomosci.wp.p
Міністр поширив звіт Інституту вивчення війни, у якому вказано, що російські війська дедалі частіше використовують Starlink для збільшення дальності безпілотників БМ-35 задля ударів по Україні.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав голову компанії Space Х Ілона Маска зупинити використання росією супутників Starlink для ударів безпілотниками по Україні.
Про це голова польського МЗС написав у соцмережі Х.
"Ілоне Маску, чому б тобі не зупинити використання росіянами Starlink для атак на українські міста?", — зазначив Сікорський і попередив, що заробіток на воєнних злочинах "може зашкодити бренду".
Міністр поширив звіт Інституту вивчення війни (ISW), у якому вказано, що російські війська дедалі частіше використовують супутникові системи Starlink для збільшення дальності безпілотників БМ-35 задля ударів по Україні.
У звіті йдеться, що дальність польоту БМ-35, оснащених системою Starlink, становить 500 кілометрів і охоплює більшу частину України, всю Молдову, а також частину Польщі, Румунії та Литву, якщо ці дрони запускаються з росії або окупованої української території.