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Скандальна доповідь Amnesty International про ЗСУ – неточна: The New York Times

29 квітня 2023, 20:17
Скандальна доповідь Amnesty International про ЗСУ – неточна: The New York Times
Незалежні експерти провели перевірку скандальної доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International та визнали її неточною та недостатньо обґрунтованою.

В доповіді Amnesty International звинуватили ЗСУ в порушені законів війни.

Про це повідомляє The New York Times

В складі незалежних експертів були Емануела-Кіара Гіллард з Оксфордського університету, Кевін Джон Хеллер із Копенгагенського університету, Ерік Телбот Дженсен з Університету Бригама Янга, Марко Міланович із Редінгського університету і Марко Сассолі з університету Женеви.

Незалежна експертна комісія погодилася з висновками Amnesty International про те, що українські військові часто перебували поблизу цивільних, але вони вважають, що доповідь організації неточна і двозначна.

"Доповідь від 4 серпня 2022 року була написана мовою, яка була двозначною, неточною та в деяких аспектах юридично сумнівною. Це особливо стосується початкових абзаців, які можна було б прочитати як такі, що натякають – хоча це не було наміром, що на системному чи загальному рівні українські сили були в основному або рівною мірою винні у смерті цивільних у результаті нападів росії", – пише видання.

Перші висновки були більш жорсткі, проте згодом комісія змінила оцінку з "необґрунтована" на "недостатньо обґрунтована".

Незалежні експерти представили остаточний звіт щодо доповіді Amnesty International на початку лютого цього року, але вирішила використовувати його для внутрішнього розповсюдження, тому про оцінки стало відомо лише зараз.

Amnesty International не далава відповіді The New York Times про те чи вони погоджуються з оцінкою.
Amnesty International.  ЗСУ

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