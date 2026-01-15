Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сполучені Штати здійснили перший продаж венесуельської нафти на $500 млн

15 січня 2026, 14:07
Сполучені Штати здійснили перший продаж венесуельської нафти на $500 млн
Додаткові продажі нафти очікуються найближчими днями та тижнями.
Сполучені Штати завершили свій перший продаж венесуельської нафти вартістю 500 мільйонів доларів.
 
Про це повідомляє CNN із посиланням на представника адміністрації Трампа. 
 
За словами чиновника, додаткові продажі нафти очікуються найближчими днями та тижнями.За кілька днів після нападу Сполучених Штатів на Венесуелу та захоплення її президента Ніколаса Мадуро на початку цього місяця президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що планує скористатися величезними запасами нафти країни.
 
У п'ятницю Трамп заявив, що нафтова промисловість інвестує щонайменше 100 мільярдів доларів у відновлення постраждалого енергетичного сектору Венесуели, хоча незрозуміло, звідки взялася ця цифра. Плани адміністрації щодо використання венесуельської нафти були зустрінуті скептично керівниками енергетичних компаній США в Білому домі в п'ятницю.
 
Кілька інших керівників також висловили небажання вести бізнес у цій країні, що перебуває у скрутному становищі. Після тривалої зустрічі в Білому домі в п'ятницю Трамп та його головні помічники вийшли з неї без жодних серйозних зобов'язань від компаній інвестувати мільярди доларів у країну.
 
У середу агентство Reuters повідомило, що венесуельська сира нафта пропонується трейдерам зі знижкою порівняно з конкуруючою нафтою з інших країн, таких як Канада.

 

СШАнафтаВенесуелавійна в Україні

Останні матеріали

Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється