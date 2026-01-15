Сполучені Штати здійснили перший продаж венесуельської нафти на $500 млн

Додаткові продажі нафти очікуються найближчими днями та тижнями.

Сполучені Штати завершили свій перший продаж венесуельської нафти вартістю 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника адміністрації Трампа.

За словами чиновника, додаткові продажі нафти очікуються найближчими днями та тижнями.За кілька днів після нападу Сполучених Штатів на Венесуелу та захоплення її президента Ніколаса Мадуро на початку цього місяця президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що планує скористатися величезними запасами нафти країни.

У п'ятницю Трамп заявив, що нафтова промисловість інвестує щонайменше 100 мільярдів доларів у відновлення постраждалого енергетичного сектору Венесуели, хоча незрозуміло, звідки взялася ця цифра. Плани адміністрації щодо використання венесуельської нафти були зустрінуті скептично керівниками енергетичних компаній США в Білому домі в п'ятницю.