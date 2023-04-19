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США продовжили розпорядження про блокування російських суден у своїх портах – CNN

19 квітня 2023, 10:45
США продовжили розпорядження про блокування російських суден у своїх портах – CNN
Фото: Mind.ua
Президент Джо Байден продовжив заборону на рух російських суден у порти США. Наказ мав закінчитися цього тижня.

Президент США Джо Байден продовжив дію заборони на рух російських суден у порти Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN.

"Політика та дії уряду російської федерації щодо продовження навмисної, невиправданої, неспровокованої та жорстокої війни проти України продовжують становити національну надзвичайну ситуацію через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів", - заявив Байден.

Дія наказу про блокування російських суден у портах США мав закінчитися цього тижня.

Нагадаємо,  Сполучені Штати Америки 21 квітня 2022 року заборонили російським кораблям заходити в американські порти.

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