ПОЛІТИКА

США призупиняють оформлення віз для громадян 75 країн — Fox News

14 січня 2026, 17:49
США призупиняють оформлення віз для громадян 75 країн — Fox News
У списку країн – росія, Сомалі, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен та інші.

Державний департамент США призупиняє всі процедури оформлення віз для громадян 75 країн в рамках посилення контролю за заявниками. 

Про це повідомляє Fox News, яке ознайомилося зі службовим документом Держдепу. 

Документ містить наказ для працівників консульств відмовляти у видачі віз, поки департамент переглядає процедури перевірки. 

У списку країн – росія, Сомалі, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен та інші.  

Наказ вступає в дію 21 січня. Обмеження запровадили на невизначений термін, доки Державний департамент не проведе повторну оцінку обробки віз.

У листопаді 2025 року Державний департамент США розіслав доручення консульським працівникам запровадити нові масштабні правила перевірки відповідно до посилення імміграційного контролю. У вказівках консульським працівникам наказано відмовляти у візах заявникам, які, як вважається, покладаються на державні виплати від уряду США.

