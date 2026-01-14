США призупиняють оформлення віз для громадян 75 країн — Fox News

У списку країн – росія, Сомалі, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен та інші.

Державний департамент США призупиняє всі процедури оформлення віз для громадян 75 країн в рамках посилення контролю за заявниками.

Про це повідомляє Fox News, яке ознайомилося зі службовим документом Держдепу.

Документ містить наказ для працівників консульств відмовляти у видачі віз, поки департамент переглядає процедури перевірки.

У списку країн – росія, Сомалі, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен та інші.

Наказ вступає в дію 21 січня. Обмеження запровадили на невизначений термін, доки Державний департамент не проведе повторну оцінку обробки віз.

У листопаді 2025 року Державний департамент США розіслав доручення консульським працівникам запровадити нові масштабні правила перевірки відповідно до посилення імміграційного контролю. У вказівках консульським працівникам наказано відмовляти у візах заявникам, які, як вважається, покладаються на державні виплати від уряду США.