ПОЛІТИКА

США схвалили перший пакет військової допомоги Україні за рахунок союзників НАТО

16 вересня 2025, 20:31
США схвалили перший пакет військової допомоги Україні за рахунок союзників НАТО
Джерело: .ukrinform
Вартість допомоги складає мільярд доларів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші пакети військової допомоги Україні, профінансовані союзниками по НАТО. Озброєння можуть відправити найближчим часом.

Про це інформує Reuters із посиланням на два джерела, знайомих із ситуацією.

Журналісти зауважили, що це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками для постачання Україні озброєнь із американських запасів за рахунок коштів країн НАТО.

За даними джерела, заступник міністра оборони Елбрідж Колбі схвалив два пакети по 500 мільйонів доларів за новим механізмом, який називається Списком пріоритетних вимог України, відомим за абревіатурою PURL.

Сполучені Штати й НАТО на початку серпня запустили новий механізм надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески членів Альянсу.

Відтоді європейські держави загалом пообіцяли виділити близько 2 мільярдів доларів на цей механізм. В Альянсі сподіваються залучити загалом до 10 мільярдів доларів.

СШАвійнаНАТОдопомога Україні

